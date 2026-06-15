近畿日本ツーリスト沖縄による沖縄県産品の購買促進実証を「モアクト」で支援

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望、以下、関西電力）は、株式会社近畿日本ツーリスト沖縄（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：三田 周作、以下、近畿日本ツーリスト沖縄）が内閣府沖縄総合事務局より受託した「令和8年度県産農林水産物・食品の域内流通強化支援事業（販売促進実証事業）」において、社会貢献活動促進サービス「モアクト」（以下、モアクト）を提供し、沖縄県産品の購買促進および購買行動の可視化を支援します。

本事業は、沖縄県を訪れる観光客に県産農林水産物・食品の魅力やその背景にある食文化を伝え、理解と共感を伴う消費行動を促すことで、域内流通の強化および地域内消費の拡大を目指すものです。近畿日本ツーリスト沖縄は、旅前プロモーションや本島内の観光地でのポップアップストアの設置、レシートキャンペーン等を通じ、観光需要を県産品の購買へとつなげる実証に取り組みます。

モアクトは、デジタル接点の創出やレシートキャンペーンへの参加促進、本島内の回遊促進、旅行後の県産品の再購入・EC誘導等、旅前・旅中・旅後の各段階で観光客の行動変容を促す仕組みとして活用されます。これにより、県産品の購入にとどまらず、沖縄の食文化に触れながら地域を巡る体験や、県産品の魅力を周囲へ伝えたくなる体験を提供します。

また、モアクトに蓄積される購買データの分析により、購買に繋がる情報接点や観光導線を可視化し、持続的な地産地消・域内循環モデルの構築にも寄与します。

関西電力は、今後もモアクトを通じてソーシャルグッドな観光体験の創出を支援し、観光を起点とした地域創生に貢献してまいります。

●社会貢献活動促進サービス「モアクト」 の概要

モアクトは、ゼロカーボンをはじめ様々な社会課題の解決に取り組む企業・団体と生活者一人ひとりを結び、生活者の社会貢献への意識や行動変容を促すサービスです。具体的には、スマートフォン等でご利用可能なアプリ「モアクト」で、社会課題解決につながる幅広いジャンルの”ミッション”（＝社会貢献につながる行動）を提供します。

利用者においては、”ミッション”を通じ、社会課題の背景や課題、解決に向けた企業等の取組みを知るきっかけとなり、自然に意識や行動の変化が生まれ、習慣化し始めます。随時新しい”ミッション”が追加され、飽きを感じづらいことに加え、”ミッション”達成により獲得したポイント（＝社会貢献を推進する行動の証）は様々なギフトと交換でき、ゲーム感覚で楽しめます。

企業等においては、“ミッション”の提供を通じ、利用者に、社会課題解決に寄与する製品・サービスや取組みを認知・理解いただくことができます。また、利用者の共感により製品・サービスの選択に繋げることができます。

モアクト公式ホームページ

https://service.moact.jp/(https://service.moact.jp/)

・株式会社近畿日本ツーリスト沖縄について

近畿日本ツーリスト沖縄は、1991年の設立以来、沖縄の地に深く根ざし、長年にわたり旅を通じた新たな価値創造に取り組んできた旅行会社です。

その歩みは、近畿日本ツーリストグループの幅広いネットワークと確かな実績を基盤に、沖縄という地域に特化した事業展開を開始したことにはじまります。沖縄の豊かな自然や独自の文化、歴史を深く理解し、地域社会と密接に関わりながら、万国津梁の精神に倣い、国内外の多くのお客様に沖縄の真の魅力をお届けしてまいりました。

「沖縄の魅力を最大限に活かした最適なご提案」をコンセプトに、旅行者と地域、そして企業をつなぐ架け橋として、安心で満足度の高い旅の体験や、人と人が交わる豊かな交流の機会を創出しています。

個人旅行や団体旅行をはじめ、教育旅行、MICE（会議・報奨・国際会議・展示会）、地域共創事業など、多岐にわたる分野に幅広く対応している企業です。お客様の多様なニーズにお応えする高品質なサービスの提供に加え、観光を通じた地域経済の活性化や持続可能な観光地づくりへの貢献など、沖縄ならではの豊かな体験や文化交流、サステナブルな取り組みを広げ、ここにしかない旅を双方向で世界に届けてまいります。

近畿日本ツーリスト沖縄ホームページ

https://knt-okinawa.jp/