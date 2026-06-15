【JAPAN 47 GO厳選】夏はすぐそこ♪JAPAN 47 GOから、7月のイベント情報をお届けします！

公益社団法人日本観光振興協会

◆ 全国のイベントをピックアップ ◆

混雑予想や現地までの経路検索もご確認いただけます。

【石川県 鳳珠郡能登町】 あばれ祭(https://www.japan47go.travel/ja/detail/0586dfe7-fa3b-4b39-83b1-a9da61f3cf0d)（7/3～7/4）

大火の中を乱舞する高さ7mのキリコと、火や海に投げ込まれる2基の神輿。能登の夏を開幕する勇壮な祭典です。

【高知県 幡多郡黒潮町】 いごっそうアクアスロン大会(https://www.japan47go.travel/ja/detail/1ea8cbd2-455e-4350-b501-6bf99148fa5c)（7/5）

スイム・ランともに短距離のジュニア・ビギナーの部もあります。前夜祭はカツオの藁焼き体験、地元料理を楽しめます。

【北海道 江別市】 第37回えべつやきもの市(https://www.japan47go.travel/ja/detail/81b65562-74a0-4702-8177-60d0926dbe39)（7/11～7/12）

「やきものとれんがの街」で、作り手と直接繋がるイベント。ものづくりの心と文化に触れる特別な交流体験ができます。

【山口県 長門市】 2026長門市通くじらまつり(https://www.japan47go.travel/ja/detail/e30eaed5-7ca3-4959-82bc-dd11bd032d69)（7/19）

赤ふん姿の男衆が江戸時代の古式捕鯨を再現。勇壮に鯨に挑んでいく姿は必見です。伝統の「鯨唄」も披露されます。

【栃木県 真岡市】 真岡の夏まつり荒神祭(https://www.japan47go.travel/ja/detail/5c3c430e-f366-4647-9978-1fb449e824c9)（7/24～7/26）

7/25の夜は1万5千発の花火が夜空を彩ります。伝統的な行事と屋台などの歩行者天国と、盛大に沸く3日間です。

◆イベントカレンダー （開催日7/1～7/31）

7月のイベントカレンダーは こちら(https://www.japan47go.travel/ja/search/result?startDate=2026-07-01&endDate=2026-07-31&limit=40&orderBy=updated)