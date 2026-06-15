在留外国人410万人突破、特定技能拡大の裏で深刻化する「言葉の壁」に一手。飲食特化型教育『GF Academy』、1on1レッスンのアジア4カ国語拡充＆動画教材を新設！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

飲食業特化型オンライン教育プラットフォーム『GF Academy』において、1on1レッスンの対応言語をアジア主要4カ国語（ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語・ネパール語）へ本格拡充するとともに、新たにベトナム語に対応したオンライン動画教材の提供を開始いたしました。

在留外国人数の増加や特定技能の受け入れ拡大が進む中、現場の最大の課題である「言葉の壁によるコミュニケーションロス」と「早期離職」を、多言語によるインプット（動画）とアウトプット（個別指導）のハイブリッド体制で解決します。

在留外国人410万人時代、政府が推進する日本語教育と「特定技能2号」への新たな期待

国内の在留外国人数が410万人を突破する一方、外食産業においては大きな転換期を迎えています。特定技能1号の受け入れ数が上限に達し、新規ビザ発給が停止した今、従来の採用モデルは見直しを余儀なくされています。このような環境において、飲食企業が安定した店舗運営を維持するためには「国内に在留する既存の外国人材の育成と長期定着」が鍵です。

一方で、政府が「外国人との共生社会の実現」を掲げ、日本語教育を社会参加と定着のための国家的な重要施策として強力に推進する中、受け入れ企業側にも単なる雇用にとどまらない、一歩進んだ「教育」が求められています。

特に熟練した技能が求められ、在留期間の更新上限がなくなる「特定技能2号」の取得推進は国の重要方針ですが、これまでは試験の難易度の高さや、現場の教育リソース不足が大きな壁となっていました。この「定着とキャリアアップの壁」を打破し、2号資格者を充実させることで、本質的に安定した人員確保と強固な組織体制を実現する。今回の『GF Academy』の拡充は、まさに国が推し推める共生社会への要請と、受付停止という課題に直面する飲食企業の存続をかけた成長戦略の双方に、ダイレクトに応えるものとなります。

4カ国語1on1 × 2号対策動画がもたらす、飲食店のための「自社育成」の仕組み講師イメージ

この大きな転換期と現場の課題に対し、GF Academyは指導体制と教材を強力にアップデートいたしました。今回「多言語によるレッスン」と「日本人によるネイティブトークレッスン」の双方が揃った、1on1指導体制を新たに整えました。

ベトナム, ミャンマー, インドネシア, ネパール出身の総勢30名の多国籍スタッフが、それぞれの母国語によるレッスンで基礎や飲食店専門知識の習得をサポートします。さらに日常生活の悩み相談まで含めてきめ細かく伴走する環境を整え、孤立や不安による早期離職の防止体制を強化しています。

同時に、日本人講師とのマンツーマンレッスンでは、現場で飛び交うリアルな接客文化や対話力を双方向で鍛え上げるカリキュラムへと拡充しています。特に、これから面接を受ける方に対しては、その企業の想定問答に合わせた具体的な事例をレッスンに混ぜ込み、実践的な面接対策まで一気通貫でフォローする体制を構築しました。

さらに、この1on1レッスンによるアウトプットの効果を最大化するため、新たに「特定技能2号（外食業）」の試験対策に対応したベトナム語オンライン動画教材を用意いたしました。シフトの合間などの隙間時間に母国語で効率的にインプットできる環境を整えたことで、店舗側が特別な教育カリキュラムや人員を割くことなく、2号へのステップアップ教育をオンラインで無理なく完結させることが可能となります。

累計5,000名以上の支援実績から他分野展開も見据えた新たな一歩

GF Academyサイトを見る :https://gf-academy.com/top

G-FACTORY株式会社は、これまで累計5,000名以上の外国人材を外食現場へ紹介し、業界平均を大きく下回る「離職率9.7％」を維持してきました。生活や学びを包括的に支えてきたこのノウハウが、『GF Academy』の強固な土台となっています。

本アカデミーは自社支援の人材に限らず、外部の登録支援機関や直接雇用の飲食企業からの学習委託も広く受け入れています。「特定技能2号への対策リソースがない」と悩むすべての企業・機関のパートナーとして、今回の多言語化と2号対策動画の新設により、さらに強力な「教育の外部化」をバックアップします。

今後はこの外食での成功モデルを基盤に、さらなる多言語化や動画追加を行うだけでなく、将来的には外食以外の他分野への人材紹介・教育サポート拡大も視野に入れ、当社の外国人材事業全体を日本の労働力を支える総合インフラへと進化させてまいります。働く人も企業も笑顔になる多文化共生社会の実現へ邁進してまいります。

企業様などからのお問い合わせはこちら :https://r0c14.share.hsforms.com/2Zn_IyjDLQTigsXocTzCJCg

《会社概要》

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 56,227,500円 （資本準備金50,000,000円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイト https://g-fac.jp/

メディアサイト https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp