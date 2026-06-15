ゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の日本国内向けの予約開始。最大171インチの巨大仮想ディスプレイ体験を実現

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、Republic of Gamers（以下 ROG）より世界初※の240Hz対応マイクロOLEDゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の国内販売を発表しました。2026年6月15日（月）14時より予約受付を開始し、ASUS Store、Amazon、XREAL公式ECサイトでは7月14日（火）より順次出荷します。また、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは7月下旬より順次出荷を開始する予定です。

ROG XREAL R1は、軽量XRハードウェア開発のグローバルリーダーであるXREALとの協業により、世界初※となる240Hz対応マイクロOLEDゲーミングARグラスです。

※世界初：240Hz対応マイクロOLEDパネルを搭載したゲーミングARグラスとして（2026年5月時点、ASUS調べ）

【主な特徴】

- 比類なきパフォーマンス240Hz対応マイクロOLEDを搭載したゲーミングARグラス。171インチ相当の大画面で、極めて滑らかな映像体験を実現。 ROG Allyとのシームレスな連携ROG Allyからリアルタイムで各種設定を操作でき、ゲームプレイを中断することなく快適な調整が可能。- PCでの直感的なコントロール「ROG Control Dock」と「ASUS DisplayWidget Center」により、精密かつ直感的な操作と機能設定を実現。- 高い空間没入感リアルタイム2D-to-3D変換に加え、3DoFおよびAnchorモードに対応。安定した没入型ゲーム環境を提供。- 日本国内の発売に関して2026年6月15日（月）14時より予約受付を開始します。ASUS store・Amazon・XREAL storeは2026年7月14日（火）より順次出荷開始。ビックカメラ・ヤマダデンキ・ヨドバシカメラは2026年7月下旬より順次出荷開始。

CES 2026での初公開以降、ROG XREAL R1は数か月にわたりハードウェアとソフトウェアの両面で最適化を重ね、ROGが提供する没入型ゲーミングエコシステムとの高い親和性を実現しています。

携帯型ゲーミングデバイス市場全体およびROGエコシステムとの幅広い互換性を念頭に設計されています。

さまざまなモバイル機器や携帯型ゲーム機で利用できるプラグアンドプレイ対応デバイスでありながら、特にROG Allyとの組み合わせにおいて最大限の性能を発揮します。

ハードウェアとソフトウェアを統合し、PC、コンソール、携帯型ゲーミングデバイスにわたるシームレスで没入感の高いゲーム体験を提供します。また、専用機能である「ROG Control Dock」や「ASUS DisplayWidget Center」を含む包括的なチューニングにより、高度な統合環境を実現しています。

4メートルで171インチ相当の仮想スクリーン（10メートル時：428インチ相当）、最大240Hzのリフレッシュレート、そして0.01msの応答速度を実現。モーションブラーや映像の乱れを抑え、極めて滑らかで応答性に優れたゲームプレイを可能にします。

さらに、Anchorモードにより仮想ディスプレイを現実空間内の任意の位置に固定でき、安定した視聴体験を提供します。加えて、高度なエレクトロクロミック（調光）レンズ技術により、周囲の環境に応じてレンズの透過率を自動調整。これらの機能とエコシステム中心の設計思想を組み合わせることで、ROGゲーミング環境全体におけるパフォーマンス、操作性、没入感を向上させるプラグアンドプレイソリューションを実現しています。

■製品概要

- 予約開始日：2026年6月15日(月)14:00- オンライン取り扱いASUS store： https://www.asus.com/jp/XREAL公式ECサイト: https://jp.shop.xreal.com/s/xr1prXREAL Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B099X2LR5P- 家電量販店ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ初回予約予定数量に達した場合、早期受付終了となる場合がございます。詳細は各販売店へお問合せください。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/glasses/rog-xreal-r1/(https://rog.asus.com/jp/glasses/rog-xreal-r1/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

*本製品はIPDごとに製品型番が異なります。

*ASUS storeと家電量販店での保証期間および発売価格が異なります。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan