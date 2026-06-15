「津波の教え石」建立への支援による感謝状を受領

ミサワホーム株式会社

○ 東日本大震災から15年が経過した本年、これまでの建立支援に対する感謝状をワイズメンズクラブ※1より受領

○ ミサワホームは、これまでに岩手県・宮城県内の計6地区において、津波の教訓を残す石碑の建立を支援

○ 次世代へ命を守る教訓をつなぐ「はまなす学習」などの活動にも賛同し、支援を実施

（左）ワイズメンズクラブ東日本区理事 山下真氏 （右）ミサワホーム株式会社 常務執行役員 桜沢 雅樹

ミサワホーム株式会社（代表取締役社長執行役員 作尾徹也）は、2026年6月6日（土）に宮城県石巻市で開催された「ワイズメンズクラブ国際協会東日本区」の式典において、同協会から感謝状を受領いたしました。

本感謝状は、震災から15年が経過した本年、東日本大震災の被災地で進められてきた「津波の教え石」および「津波記憶石」の建立プロジェクトに対する当社の支援について、改めて感謝の意を示していただいたものです。

ミサワホームは、東日本大震災の発生直後から、応急仮設住宅の建設や教育支援プログラム「南極クラス」を実施するなど、復興支援に取り組んできました。その一環として、津波被害の教訓を「記憶」にとどめるだけでなく、未来への「教え」として次世代に伝えたいという地域住民の想いに賛同し、復興支援のボランティア活動を行っているYMCA※2やワイズメンズクラブ国際協会とともに、岩手県・宮城県内の計6地区で石碑の建立などを支援してまいりました。

震災から歳月を経て、これまでの建立支援の実績が、15年という節目の感謝状受領に至りました。ミサワホームは、今後も豊かで持続可能な社会の実現と、皆さまが末永く安全・安心に暮らせるまちづくりに貢献してまいります。

※1：下記※2に記載のYMCAと協働・活動支援などを通じて、地域・国際社会に奉仕する国際的なボランティア団体

※2：1844年に英国で生まれ、現在は世界119の国と地域、5,800万人以上が活動する世界最大規模の非営利団体

■ 支援の概要と歴史

ミサワホームは、東日本大震災の発生直後より応急仮設住宅の建設などの復興支援に携わるなかで、被災地の皆さまの状況に応じた多面的な啓発・教育支援活動を行ってきました。

2012年には、一般社団法人 全国優良石材店の会（全優石）が主導する「津波記憶石プロジェクト」に参画。アートディレクターの浅葉克己氏が制作した「ミサワ バウハウス ポスター」をチャリティ販売し、その売上収益の一部を、岩手県釜石市根浜地区をはじめとする沿岸地域の「津波記憶石」建立協賛金として寄付いたしました。

これらハード面の支援と並行し、震災を体験した子どもたちが未来に向けて自らの夢を描く力を育む一助となるよう、ミサワホームグループが全国の小・中学校等を対象に展開している教育支援プログラム「南極クラス」を被災地各地でも実施。子どもたちに夢や希望について考えるきっかけを提供してまいりました。

こうした多面的な復興支援活動の流れのなか、2017年には宮城県石巻市荻浜地区の石巻市立荻浜中学校の総合的な学習の時間「はまなす学習」の取り組みに賛同。生徒たちによる石碑のデザイン考案や碑文の作成などの活動を支援し、震災の記憶を風化させず命を守る教訓を後世に伝えるため生徒たちが自ら企画した「津波の教え石」プロジェクトに協賛し、東北ミサワホーム株式会社とともに建立費用の出資を行いました。

■ 「津波の教え石」および「津波記憶石」建立支援実績

（参考）

ニュースリリース：東日本大震災復興支援「津波の教え石」プロジェクト「津波の教え石」を東松島市に建立（2014年3月5日）(https://www.misawa.co.jp/corporate/news_release/misawa/pop-up/release-pages/2014_03_05/index.html)

ニュースリリース：ミサワホーム・東北ミサワホームが協賛「津波の教え石」を石巻市荻浜地区に建立（2017年11月13日）(https://www.misawa.co.jp/corporate/news_release/2017/1113/index.html)