坂本花織さん現役時代のインタビューと写真、競技記録が一冊に。引退後の撮り下ろし写真もまじえた「Life on Ice 坂本花織」が発売！
株式会社扶桑社
『フィギュアスケートLife Extra 「Life on Ice 坂本花織」』表紙
世界選手権4度優勝、ミラノ・コルティナオリンピック銀メダル（団体・個人）、北京オリンピック銀メダル（団体）銅メダル（個人）など、フィギュアスケート史に大きな足跡を刻み、現役を引退した坂本花織選手。
また恩師の中野園子コーチ、五輪にも帯同した渡部文緒トレーナーのインタビュー、涙と笑いに包まれた引退会見の模様も収録。
内容一部紹介
2012年全日本ジュニア選手権 （写真・森田正美）
2018年平昌オリンピック （写真・渡部薫/JMPA）
2022年北京オリンピック （写真・能登直/JMPA）
2024年世界選手権 （写真・Danielle Earl）
2025年全日本選手権 （写真・浅倉恵子）
2026年世界選手権 （写真・REX/アフロ）
引退後のインタビューにて （写真・矢口亨）
『フィギュアスケートLife Extra 「Life on Ice 坂本花織」』表紙
世界選手権4度優勝、ミラノ・コルティナオリンピック銀メダル（団体・個人）、北京オリンピック銀メダル（団体）銅メダル（個人）など、フィギュアスケート史に大きな足跡を刻み、現役を引退した坂本花織選手。
晴れやかな笑顔で周囲を照らし、感情豊かにスケートの魅力を表現してきた彼女の「氷上の人生」を一冊にまとめました。
ジュニア時代から取材してきた「フィギュアスケートLife」のアーカイブから、秘蔵写真の数々や独占インタビューをすべて紹介。
また国内・海外と膨大な試合数にのぼる「競技会全記録」も掲載した永久保存版の一冊です。
引退記念の撮りおろし写真では、自然の中で開放感に満ちた表情も。リラックスした雰囲気で、競技人生を振り返るインタビューは必読です。
また恩師の中野園子コーチ、五輪にも帯同した渡部文緒トレーナーのインタビュー、涙と笑いに包まれた引退会見の模様も収録。
誰からも愛された坂本花織選手の成長の記録と、類まれな努力の足跡が、美しい写真とともに綴られた記念碑的な一冊です。
内容一部紹介
2012年全日本ジュニア選手権 （写真・森田正美）
2018年平昌オリンピック （写真・渡部薫/JMPA）
2022年北京オリンピック （写真・能登直/JMPA）
2024年世界選手権 （写真・Danielle Earl）
2025年全日本選手権 （写真・浅倉恵子）
2026年世界選手権 （写真・REX/アフロ）
引退後のインタビューにて （写真・矢口亨）
【書誌情報】
タイトル：『フィギュアスケートLife Extra 「Life on Ice 坂本花織」』
発売日：2026年6月15日
定価：3,300円（3,000円＋税10％）
判型：A4判 96ページ
ISBN：978-4594624804
発行：扶桑社
【購入リンク】
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https://www.amazon.co.jp/dp/4594624804
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https://books.rakuten.co.jp/rb/18638792/
※電子版もあり
◆記事化など本書に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR宛
senden@fusosha.co.jp