『学研の図鑑LIVE』がシリーズ初の公式アンバサダーを募集！　選べる【図鑑3冊】プレゼント！　応募締切は6月28日（日）

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月15日より『学研の図鑑LIVE』の活用法をInstagramで発信してくださる「学研の図鑑LIVE公式アンバサダー」の募集を開始いたしました。

50年以上の歴史をもつ『学研の図鑑』は、創刊以来、時代に合わせて形を変えながら多くの読者の方々に愛されてきました。

『学研の図鑑』の最新シリーズ『学研の図鑑LIVE 新版』を、Instagramで一緒に盛りあげてくださる、公式アンバサダー第1期メンバーを募集いたします！

アンバサダーの方には、シリーズの中から最新刊を含む、お好きな図鑑をプレゼント！

「図鑑はこんなに面白い！」という体験を発信してみませんか？

●「学研の図鑑LIVE公式アンバサダー」って？

▽『学研の図鑑LIVE 新版』とは？

『学研の図鑑LIVE 新版』は、図鑑・動画・ARで子どもたちの好奇心を引き出し、あたらしい「図鑑体験」を楽しめるシリーズです。

・高精細、大迫力のビジュアルと最新情報が詰まった、本格図鑑の決定版！

・ページの角が丸く加工され、3歳から安心して長く使えるつくり

・スマートフォン＆DVDで見られる動画や、ARアプリで浮かび上がる3DCGなどの特典つき

★シリーズの詳細はこちら：https://zukan.gakken.jp/live/

▽アンバサダーはなにをするの？

・任期は2026年7月下旬～2026年12月末日までの5か月間

・3冊お届けする『学研の図鑑LIVE 新版』をご使用いただき、「お子さんが図鑑を読んでいる様子」や「おうちでの図鑑の使い方」などの感想をInstagramに投稿してください

・投稿の形式は、画像・動画・おうちの方のイラストエッセイなど、投稿しやすい方法でOKです！

・実際に使ってみた感想をアンケートで教えてください

※投稿していただいた画像・イラスト・テキストなどは、『学研の図鑑LIVE』公式SNSや、当社ウェブサイトで使用させていただく場合があります。

※編集部から取材などのご協力をお願いする場合があります。

※当社とは株式会社 Gakkenをいいます。

▽アンバサダーへのお礼は…

・ご希望の『学研の図鑑LIVE 新版』を3冊プレゼント※。

・アンバサダーとして5か月間活動のうえ、事後アンケートにご回答くださったご家庭には、編集部より記念品をプレゼント！

※1冊目は、6月25日発売の新刊『鳥(https://hon.gakken.jp/book/1020607200)』もしくは『岩石・鉱物・化石(https://hon.gakken.jp/book/1020614900)』よりお選びいただきます。

※2、3冊目は『学研の図鑑LIVE 新版(https://zukan.gakken.jp/live/)』の既刊10冊（昆虫／恐竜／危険生物／魚／鉄道／星と星座／人体／動物／地球／宇宙）よりお好きなタイトルをお選びください。

●アンバサダーになるには？

▽応募条件

・2026年6月15日現在、3歳～小学6年生のお子さんがいるご家庭

・Instagramのアカウント（公開設定）をお持ちで、「学研の図鑑LIVE」に関する情報をご投稿いただける方。

※Instagramに5か月間で計9回のフィード投稿をお願いします。（1冊あたり3投稿×3冊）

※プレゼントを発送した翌月末になっても投稿が確認できなかった場合には、以降の発送を見送らせていただく場合がございます。

※お子さんの顔をうつすことは必須ではありません。

▽応募方法

応募は2ステップ。下記１.と２.の両方を【2026年6月28日（日）23:59まで】に完了させてください。

［ステップ１.］『学研の図鑑シリーズ公式（Gakken）』の公式Instagram(https://www.instagram.com/gakkenzukanclub/)をフォロー

［ステップ２.］下記応募フォームより、応募用アンケートの回答を入力&送信

▼「学研の図鑑LIVE公式アンバサダー」第1期募集の応募はこちら

https://gkn-form.gakken.jp/n/form/aepb/LTKcXJrkQV2nRLCS9dGVS

【応募用アンケート内容】

●お子さんの年齢、生年月日、性別

●保護者の方のお名前

●郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス

●『学研の図鑑LIVE』シリーズのご使用経験

●アンバサダーになった場合、使用するアカウント名

●意気込みなど

「『学研の図鑑LIVE』を使ったことがある」という方はもちろん、「図鑑デビューしてみたい！」という方も大歓迎。みなさまのご応募をお待ちしています。

▼募集概要・応募はこちら

https://kosodatemap.gakken.jp/information/event/104905/(https://kosodatemap.gakken.jp/information/event/104905/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開