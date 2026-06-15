きまぐれクック×DUO共同開発！包丁モチーフのマゴチ攻略ルアー『朝どれスイマーTG』新発売

株式会社デュオ

ルアーメーカーのDUO株式会社（本社：静岡県焼津市）は、人気魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」かねこ氏と共同開発したルアー『朝どれスイマーTG』を2026年7月18日（土）全国一斉発売いたします。

魚を捌き、その魅力や美味しさを発信し続けてきたかねこ氏。

魚を知り尽くした視点から、「本当に欲しいルアー」をテーマにDUOと共同開発したのが『朝どれスイマーTG』です。話題性だけでなく実釣性能にも徹底的にこだわり、マゴチゲームで求められる飛距離・底取り性能・アピール力を高次元で両立しました。

魚を知り尽くした視点から生まれたルアー

朝どれスイマーTGは、マゴチをメインターゲットとして開発されたスイムベイトです。

35gの高比重タングステンヘッドを採用することで、優れた飛距離性能と素早い沈下性能を実現。広範囲を効率よく探ることができ、流れの変化やボトム形状を把握しやすい設計となっています。

また、ソフトルアー部分には、かねこ氏を象徴する「包丁」をモチーフにした独自デザインを採用。自身でもオリジナル包丁を展開するかねこ氏ならではの発想を形にしました。

特徴的なテール形状が水流を受けることで、タイトなフィン振動と力強いテールアクションを発生。マゴチをはじめとするターゲットへ強くアピールします。

パッケージまで包丁型という徹底したこだわり

朝どれスイマーTGは、ルアー本体だけでなくパッケージにもこだわりました。

魚捌き系YouTuberとして知られるきまぐれクック かねこ氏を象徴する「包丁」をモチーフに、パッケージも包丁をイメージしたオリジナル形状を採用。

店頭で思わず目を引くインパクトと遊び心を持ちながらも、本製品のコンセプトを視覚的に表現しています。

ルアー、パッケージ、その細部に至るまで、「きまぐれクックらしさ」を追求した特別仕様となっています。

「捌いて食べるまでが釣り。」

朝どれスイマーTGは、単なるコラボレーション製品ではありません。

魚を釣り、持ち帰り、捌き、美味しくいただく。

そんなかねこ氏らしい釣りの楽しみ方を形にしたルアーです。

魚捌き系YouTuberとして多くの魚と向き合ってきた経験と、DUOのルアー開発技術が融合することで誕生した、こだわりの一本となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3X-uIPAsxes ]

▲開発秘話や実際の釣行、製品の紹介はこちらの動画でもご覧いただけます

特設ページ公開

2026年7月15日（水）より、朝どれスイマーTG特設ページを公開いたします。

特設ページでは製品コンセプトや開発ストーリー、実釣映像などを掲載予定です。

【特設ページ】

https://backdoorproject.duo-inc.co.jp/kimagure-cook/

発売記念イベント開催

発売日となる7月18日（土）、釣具店イシグロ三河安城店にて発売記念イベントを開催いたします。

当日はきまぐれクック かねこ氏が来場予定。

写真撮影や交流の機会をご用意！

イベントの詳細は下記ページをご確認ください。

【イベント詳細】

https://www.ishiguro-gr.com/sales_event/event/detail.php?id=268

うお一番限定カラーも登場

さらに、かねこ氏が手掛ける鮮魚店「うお一番」限定カラーを発売いたします。

きまぐれクック かねこ氏監修の万能だし「出汁の地図」の香り付きワームを採用した特別仕様となっています。

数量限定1,000個のみの販売となり、うお一番での限定販売の特別な朝どれスイマーTGです。

【うお一番 詳細】

https://carry0n.co.jp/20251017_01/

製品概要

【朝どれスイマーTGセット】

重量：35g（タングステン製）

ソフトルアー：3.8インチ

カラー：全8色（※限定カラーを含まず）

フック：#7

リング：#2

本体価格：3,245円（税込）

【朝どれスイマーシャッド（交換用ワーム）】

サイズ：3.8インチ

カラー：全8色（※限定カラーを含まず）

入数：5本

本体価格：935円（税込）

発売予定：2026年8月

「捌いて食べるまでが釣り。」

魚を知り尽くしたかねこ氏のこだわりと、DUOの技術力を融合して生まれた『朝どれスイマーTG』。

ぜひその実力をご体感ください。

【DUOについて】

DUOは1995年に静岡県焼津市で創業したルアーメーカー。

企画から製造までを自社で一貫して行い、高品質なルアーを世界中へ発信しています。

確かな性能とデザイン力で、多くの釣り人に支持されています。

【バックドアプロジェクト】

「朝どれスイマーTG」は、DUOの“遊び心”をかたちにする「バックドアプロジェクト」からリリース。

これまでにも、ポケモンやブラックサンダーとのコラボルアーなど、自由な発想でユニークな商品を次々と発信しています。

最新情報は、公式サイトやSNSにて随時公開中！

●バックドアプロジェクト公式HP

https://backdoorproject.duo-inc.co.jp/

●バックドアプロジェクト公式インスタグラム

https://www.instagram.com/backdoor_duojapan/?hl=ja

●DUO公式HP

https://www.duo-inc.co.jp