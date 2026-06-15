チョコラBBシリーズ×「エスターバニー」コラボキャンペーンが６月15日よりスタート！

エーザイ株式会社

エーザイ株式会社 コンシューマーhhc事業部（所在地：東京都新宿区、以下 エーザイ）は、2026年6月15日（月）～10月1日（木）まで、チョコラBBシリーズと「エスターバニー」とのコラボキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、チョコラBBブランド公式LINEアカウントを通じて参加できるスタンプラリー形式の企画で、ミッション達成によりスタンプを集めることで応募が可能となり、抽選でオリジナルグッズをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要（第1弾）

【実施期間】

2026年6月15日（月）13:00～2026年8月7日（金）9:59

【参加方法】

１. チョコラBB公式LINEアカウントを友だち追加

（https://liff.line.me/2005562735-EaKMRoMl?tcode=t3BWP0000018436）

２.トーク画面下部メニューよりキャンペーンに参加

３.ミッション達成でスタンプを獲得

４.スタンプを4つ集めて応募

５.抽選結果をその場で確認

■賞品内容

【A賞（抽選で5名様）】

オリジナル巾着付き！Panasonic 美顔器 バイタリフトブラシ EH-SP60

【B賞（抽選で100名様）】

オリジナルデザインQUOカード（500円分）

※上記デザインはイメージです。実際の賞品では変更になる可能性があります。※事前の通知なく賞品の内容・仕様・デザインに変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

■「チョコラBB」ブランドについて

吸収にすぐれた活性型ビタミンB2を配合し、肌細胞の生まれ変わりを助けることで、肌あれ・口内炎などの症状を緩和する「チョコラBBプラス（第3類医薬品）」や、脂肪の代謝を助けるビタミンB2やローヤルゼリー等を配合し、つらい疲れの回復をサポートする「チョコラBBローヤル２（指定医薬部外品）」など、多様な製品ラインアップを展開しています。チョコラBBブランド製品を通じて、多様化するニーズにお応えするとともに、生活者の皆様の「キレイと元気」を応援してまいります。

■「エスターバニー」について

韓国系アメリカ人であるアーティストEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。エスターバニーは “Love Myself, Love Yourself”(自分自身を大切にしよう)というメッセージを発信し続けており、世代や文化を超え多くの人々から幅広い共感を得ています。

▶ WEBサイト：https://estherbunny.jp/

▶ X：https://x.com/estherbunny_jp

▶ Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp