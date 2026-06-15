【オンラインセミナー】AmiVoiceのAI議事録は何が違う？特長・機能・事例をわかりやすく解説【定期開催】

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「AmiVoiceのAI議事録は何が違う？特長・機能・事例をわかりやすく解説」を定期開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://voxt-one.advanced-media.co.jp/webinar/webinar_minutes/?from=pt

AmiVoiceのAI議事録ツールはなぜ選ばれる？

3,000以上の企業・団体の議事録作成を支えてきた実績をもとに、サービスの強みをデモや事例を交えてご紹介します。

AI議事録・文字起こしツールを検討しはじめた方でも、機能の違いが業務にどう活きるかをわかりやすくご説明しますので、お気軽にご参加ください。

■本ウェビナーでわかること

・AmiVoiceが選ばれる３つの理由

・議事録作成時間を7～9割削減した導入事例

・各製品のご紹介・デモ

・スタンドアローン型「ScribeAssist」

・クラウド型「ProVoXT」

・無償トライアルのご案内

■このような方におすすめ

・議事録作成・文字起こし業務を効率化したい方

・文字起こし精度やセキュリティ要件を重視してツールを選びたい方

・AI議事録ツールの導入を検討しているが、何が違うのかわからない方

※ 個人または同業他社のお申込みはご遠慮ください。

AmiVoiceのAI議事録は何が違う？

特長・機能・事例をわかりやすく解説

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/770_1_02cda98ebea9bbd4a54fa0b0cc3b715a.jpg?v=202606150551 ]詳細・お申込みはこちら :https://voxt-one.advanced-media.co.jp/webinar/webinar_minutes/?from=pt

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

VoXT事業部 ウェビナー事務局

MAIL:ami-voxt-event-ml@advanced-media.co.jp

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