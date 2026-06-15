OOO Entertainment所属の「ののち」「chun」「緩苺」3名が、フリューの最新プリントシール機『FLASH（フラッシュ）』のポーズモデルに起用

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、同社が運営する女性クリエイターレーベル「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」に所属するののち・chun・緩苺の3名が、フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁）の最新*¹プリントシール機『FLASH（フラッシュ）』のポーズモデルに起用されたことをお知らせいたします。

『FLASH』は2026年6月中旬より全国のアミューズメント施設に順次設置される最新プリ機です。ののち・chun・緩苺の3名は撮影画面などに表示される撮影ポーズの見本となるモデルを務め、OOO Entertainmentから3名同時起用となります。

*1・・・2026年6月時点。

プリ撮影ポーズ見本等のモデルを務めるOOO Entertainment所属クリエイター

『ののち』プロフィール

OOO Entertainment所属

2003年2月26日生まれ

茨城県出身

SNS総フォロワー数150万人超。「犬系彼女」としてSNSでブレイクし、等身大のキャラクターで幅広いファンの支持を集める。得意の変身メイクや原宿系ファッションを発信し、10代～30代の女性から人気を集めている。2025年には「TikTok Awards Japan 2025」の「Beauty Creator of the Year」部門にノミネートされた。

YouTube：https://www.youtube.com/@nonochiiidechi

Instagram：https://www.instagram.com/nonochiiidechi/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nonochidechi_0226

『chun（ちゅん） 』プロフィール

OOO Entertainment所属

1994年12月29日生まれ

東京都出身

モデル・インフルエンサー。自身がプロデュースするコスメブランド「rainymell」では、寒色ドールスタイルに特化したカラーコンタクト「rain」などを展開し、独自の美意識と世界観を表現。YouTubeではメイクや日常、思考を丁寧に発信している。エッセイ『たった一人の存在として、宝物みたいに扱って』を出版。

YouTube：https://www.youtube.com/@chun1274

Instagram：https://www.instagram.com/_chunpi/

X：https://x.com/_chunpi

『緩苺（ゆるめ） 』プロフィール

OOO Entertainment所属

2002年9月26日生まれ

神奈川県出身

圧倒的な美少女感、透明感を武器に、突如SNS界に舞い降りた人気インフルエンサー。 多彩な表現力と高い自己プロデュース力で、常に新たな魅力を発信している。 最近では雑誌『LARME』やファッション広告モデルなど、幅広く活躍中。SNS総フォロワーは50万人を超えている。

Instagram：https://www.instagram.com/yy0904._

X：https://x.com/1004yrm_

TikTok：https://www.tiktok.com/@1004yrm_

「最新プリントシール機『FLASH（フラッシュ）』について

『FLASH』は、「盛りすぎてもいいじゃん、だってプリだもん。」をキャッチコピーに、“圧倒的な盛れ感”と自然な顔のパーツ配置にこだわった新たな写り「神盛れ」を体験できる最新プリ機です。落書き時には、フリュー史上最多*²となるメイクレタッチ機能に加え、自分の名前や日付のスタンプなど簡単にかわいい落書きが楽しめる多種多様なコンテンツを搭載。プリならではの「盛れる」と「かわいい」を存分にお楽しみいただけます。なお、同機では2026年6月18日（木）～9月30日（水）の期間限定で、サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーションコンテンツも搭載予定です。

*²・・・2026年6月時点。『わたウサ』のメイクレタッチ数：75種類

プリならではの”盛れる”と”かわいい”が存分に楽しめる！

設置開始：2026年6月中旬より順次

設置場所：全国のアミューズメント施設等

製造・発売元：フリュー株式会社

※『FLASH』の製品詳細・コラボレーション情報については、フリュー株式会社の公式発表をご参照ください。

https://www.furyu.jp/news/2026/06/flash/

■「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」について

“Off-lineでも、On-lineでも、Only＝唯一無二の存在を”

「OOO Entertainment」は、美容・ファッション・ライフスタイル領域で活躍する女性インフルエンサーに特化したレーベル型エージェンシーです。クリエイター個人ではなし得ない夢の実現をサポートしています。自分らしさを大切にする女性たちの共感を生むクリエイターが多数所属しています。

OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/ooo_official_bitstar/

X（Twitter）：https://x.com/three_o_tokyo

お問い合わせ先： three-o@bitstar.tokyo

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビッグデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」