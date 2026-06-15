ＫＩＴＴＥ丸の内、マイグル×LINEタッチで日常利用を促進　ゲーミフィケーションでライト層の利用頻度向上と顧客育成を支援

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、ＪＰビルマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区）が運営する商業施設「ＫＩＴＴＥ丸の内」において、当社の提供する“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル」が継続採用されたことをお知らせいたします。

ＫＩＴＴＥ丸の内では、2025年12月から2026年2月にかけて実施した前回施策において、来館者データの取得と顧客理解の深化に取り組みました。その結果、利用者の中心が近隣ワーカー層であることや、利用頻度向上予知の大きいライト層が多く存在することが明らかになりました。

今回の施策では、前回施策で得られた知見を活用し、ランチ利用者の継続利用・習慣化を促進します。ゲーミフィケーションを活用した段階的なチャレンジ設計を通じて、施設の日常利用を後押しするとともに、ライト層の利用頻度向上による顧客育成を目指します。

■前回施策の背景と成果

ＫＩＴＴＥ丸の内には、近隣ワーカーや観光客、週末利用者など多様な来館者が訪れています。一方で、来館者の属性や利用実態を十分に把握できておらず、データに基づく施策設計が課題となっていました。

こうした背景から、2025年12月より「マイグル」を活用した施策を実施し、施策設計に向けた来館者データの可視化を図りました（※）。

その結果、来館者の中心が都内近郊のワーカー層であることや、利用頻度向上余地の大きいライト層（月4回以下の利用者）が8割以上存在することが判明しました。

（※）ＫＩＴＴＥ丸の内がマイグルを導入 来館者行動の可視化と、施設利用促進に向けたデータ活用を推進（2025.12.05）https://www.mygru.jp/customers/j0rnzGqn



■今回施策のねらい

前回施策で得られたデータから、ＫＩＴＴＥ丸の内では「来館者を集める」だけでなく、「継続的に利用いただく」ことが重要なテーマであることが見えてきました。

特に、月に数回程度利用するライト層はボリュームが大きく、利用頻度をもう一段引き上げる余地があります。



当社が提供する「マイグル」は、“データ・AI×ゲーミフィケーション”により顧客の行動変容を促進するプラットフォームです。多くの企業において課題となっている、購買頻度や顧客接点が比較的少ない「ライト層」の理解や育成を支援しています。

今回の施策では、ランチ利用を起点としたゲーミフィケーション施策を展開します。利用回数に応じた段階的なチャレンジ設計により、継続利用・習慣化を促進し、ライト層の育成と継続利用の促進を目指します。

また今回は、LINEヤフー株式会社が提供する「LINEタッチ」を活用します。対象店舗に設置されたNFCタグにスマートフォンをかざすだけで簡単にスタンプを獲得できるため、参加者の手間を軽減し、日常的なランチ利用者が継続的に参加しやすい環境を整備します。

■ＪＰビルマネジメント株式会社 ＫＩＴＴＥ担当 松野拓也様

前回施策では、ＫＩＴＴＥ丸の内をご利用いただくお客様の属性や利用実態について、多くの示唆を得ることができました。特に、近隣ワーカーの皆様を中心とした利用状況や、利用頻度向上の余地がある層の存在を把握できたことは、大きな成果だったと考えています。

今回の施策では、前回得られた知見を活用し、ランチ利用をきっかけとした継続利用の促進に取り組みます。利用回数に応じたチャレンジを設けることで、お客様に楽しみながらご参加いただき、ＫＩＴＴＥ丸の内をより身近に感じていただくきっかけになればと考えています。

■「ランチめぐりスタンプラリー」概要

対象店舗でランチ利用をするとスタンプを獲得でき、達成条件を満たすことでクーポンを受け取ることができます。

期間

・スタンプ獲得期間：2026年6月15日（月）～8月31日（月）

・クーポン利用期間：2026年6月15日（月）～9月30日（水）

対象施設

ＫＩＴＴＥ丸の内 飲食店29店舗

達成条件

●ランチ利用3回達成

・賞品：500円クーポン

・達成回数：1回まで

●ランチ利用5回達成

・賞品：500円クーポン

・達成回数：繰り返し参加可能

●ランチ利用15回達成

・賞品：1,000円クーポン

・達成回数：1回まで



■“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「データ・AI×ゲーミフィケーション」により顧客の行動変容を設計するプラットフォームです。オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティーデータを統合し、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化・構造化します。

さらに、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ねることで、顧客の継続利用＝習慣化を実現します。これらの一連のプロセスを通じて、データ取得から行動変容、再学習までを一体的に回す「Data-Informed型の顧客育成基盤」として機能します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供