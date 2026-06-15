インターハイにのぞむ全国の高校生アスリートによる都道府県別 47 種の“決意ポスター”を公開！

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都）は、7月22日（水）に開幕する令和8年度全国高等学校総合体育大会「夢へ躍進青春の夏 近畿総体 2026」（以下、インターハイ）のナショナルスポンサーとして、選手や大会関係者にポカリスエットを提供するとともに、その舞台へのぞむ選手、大会をサポートする高校生、そして部活動を頑張るすべての高校生へ、様々な形でエールを届ける「インハイエールプロジェクト」を 2024 年より展開しています。

この度、本プロジェクトの一環として、インターハイにのぞむ全国の高校生アスリートから募集した決意のメッセージをもとに、都道府県別 47 種の“決意ポスター”を制作。本日より全国のポカリスエット販売店舗等で公開いたしました。 全国から集まった決意は、今後インターハイの競技会場や、ポカリスエットの SNS などでも掲出していきます。

これまで本プロジェクトは、選手と大会を支える高校生、そして地域の方々を、“エール”という想いでつなぐ活動を続けてきました。今年は「選手の本気の想いを知ってこそ、本気のエールが送れる」という考えのもと、各都道府県で行われるインターハイ予選期間中に全国の高校生アスリートたちが抱く熱い「決意」を募集。この決意のメッセージを都道府県別47 種に集約した“決意ポスター”を制作しました。制作にあたり、全国のさまざまな競技や学年の選手たちから合計 1,995件のメッセージが集まりました。そんな選手たちの真剣な想いを選手の地元それぞれに届け、地域一体となって選手を応援していくべく、都道府県別 47 種の“決意ポスター”を、競技会場や全国のポカリスエット販売店舗等で広く展開していきます。

あわせて、地域の方々の想いを大会当日の選手に届ける“エールコップ”のプロジェクトが今年もスタート。“決意ポスター”により高校生アスリートたちの「本気の想い」に触れて、心が動かされて生まれる心からの“エール”。この想いの循環を通じて、インターハイという舞台をより熱く、深くサポートしていきます。

★ポイント

１.高校生のスポーツの祭典、インターハイが7月22日（水）より開幕

２.今年も高校生の夢の舞台を応援する「インターハイプロジェクト2026」が5月23日(土)のインターハイ直前イベント@ビバシティ彦根より始動

３.全国のインターハイ予選にのぞむ高校生アスリートの生の声を届ける都道府県別47種の「決意ポスター」を公開

◼︎「夢へ躍進 青春の夏 近畿総体 2026」について

高校生最大のスポーツの祭典「夢へ躍進 青春の夏 近畿総体 2026 」は、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・福島県・北海道にて2026年7月22日（水）から8月21日（金）まで、30競技34種目が行われます。大塚製薬は、2014年から13年連続で未来を担う若き高校生アスリートの夢の舞台であるインターハイに特別協賛しています。

https://www.koukousoutai.com/2026soutai/(https://www.koukousoutai.com/2026soutai/)

高校生の懸命な姿や抱える想いに寄り添い、応援したい。

（担当者・江上 裕（えがみ・ゆう） 大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業グループ製品部コメント）

インターハイという舞台は、これまで積み上げたものを発揮できる選手と、悔しさが残る選手など、人それぞれにストーリーがあると感じています。夢中になってスポーツに打ち込む高校生の姿は、我々に感動と希望を与えてくれるかけがえのないものです。

一方で猛暑や学校の環境変化で部活動の時間に制限がかかるなど、部活動を取り巻く状況は少しずつ変化し、その努力の背景には、様々な葛藤もあると感じています。そのような中でも競技に真摯に向き合い、挑戦を続ける高校生たちに寄り添い、応援したい。 その想いから、ポカリスエットブランドとして、インターハイを目指す全国の高校生から決意を応募いただき、 全国に届ける取り組みを実施しています。 高校生の懸命な姿や抱える想いを、より多くの方に伝えていきたいと考えています。

”決意ポスター”制作ストーリー

2026年5月1日（金）～5月31日（日）の間、全国のインターハイ予選にのぞむ高校生アスリートから決意を募集しました。47都道府県から集まった選手たちの、この夏にかける決意はさまざまです。

「昨年の雪辱を果たしたい」という強い執念、自分を信じ抜く覚悟、苦楽を共にした仲間と最後まで戦い抜く誓い、そして、常に一番近くで支えてくれた家族への深い感謝――。

決して一つとして同じものはない、選手一人ひとりのリアルな熱量のこもったメッセージが、合計1,995件集まりました。想定を上回る応募をいただき、その一部を都道府県別47種の“決意ポスター”として制作。競技会場や全国のポカリスエット販売店舗等で広く展開されていきます。

さらに、選手たちの「決意」を受けた地域の方々の「応援」メッセージがかかれた“エールシール”を、大会当日、「 エールコップ」として、インターハイ出場選手の手元へ届けます。

＜滋賀＞＜大阪＞＜今年も3年連続となる“エールコップ”企画が始動！＞

5月23日（土）に開催された、開会式の舞台となる滋賀での「インターハイ直前イベント」にて、大会を支える滋賀県高校生活動推進委員会のみなさんとともに、選手たちの「決意」を受けての「応援」メッセージを“エールシール”に記入しました。この日は開会式で演目を行う高校生や、高校生活動推進委員会のメンバー、そして地域のみなさまにもエールを書き込んでいただきました。

◼︎「インハイエールプロジェクト」概要

「インハイエールプロジェクト」は、インターハイという高校スポーツの祭典を通して、その舞台へのぞむ選手、大会をサポートする高校生、そして部活動を頑張るすべての高校生へ、様々な形でエールを届ける取り組みです。日々の練習を乗り越えて辿り着いた憧れの舞台。仲間や指導者、家族など、選手たちは多くの人たちの想いを背負って大会にのぞみます。大会をサポートするポカリスエットは、この日本最大の高校スポーツの祭典に関わるすべての高校生の可能性を応援しています。

そこで、大会をサポートするポカリスエットは、大会開催地の人々や大会を支える高校生サポーターのエールを、ポカリスエットとともに“言葉”でも選手に届けたいという想いのもと、大会当日に「メッセージ入りの紙コップ “エールコップ”」で選手にポカリスエットを提供します。エールコップのほか、決意ポスターやインハイ.tv、応援ムービー、大会をサポートする高校生に向けた「ポカリスエットインハイNFT」など、今年も本プロジェクトではインターハイを通して高校生を応援する様々な取り組みを実施予定です。

◼︎「ポカリスエット」について

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給する健康飲料として、現在20以上の国と地域で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

ポカリスエット ブランドサイト https://pocarisweat.jp/