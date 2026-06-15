株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である盛田株式会社（本社：愛知県名古屋市／代表取締役社長：檜垣周作、以下「盛田」）は、愛知県が実施する「新あいち創造研究開発補助金」に採択されました。

「新あいち創造研究開発補助金」は、愛知県内の企業等が取り組む新製品・新技術の研究開発を支援し、高付加価値なモノづくりの維持・拡大を通じて、地域産業の競争力強化と持続的な成長、新たな付加価値の創出を促進することを目的とした制度です。

盛田は、研究開発（一般枠）において、「愛知豆味噌の品質価値解明による発酵食文化の再評価研究」をテーマとして採択されました。

（研究期間：1 年間、研究費：約400万円、補助率：1/2）

新あいち創造研究開発補助金 採択案件の決定

https://www.pref.aichi.jp/press-release/shin-aichi/saitaku2026.html

本プロジェクトでは、愛知の伝統的な木桶仕込み豆味噌を対象に、発酵過程における微生物群集の変化と、うま味成分・香気成分・抗酸化関連成分の生成との関係を科学的に解析します。木桶仕込み特有の発酵メカニズムや品質形成要因を明らかにすることで、これまで経験や伝統に支えられてきた豆味噌の価値を客観的なデータに基づいて可視化し、その品質価値を国内外へ発信することを目指します。

研究の遂行にあたっては、名城大学（所在地：愛知県名古屋市）およびあいち産業科学技術総合センター（所在地：愛知県豊田市）と連携し、専門的な知見や技術的なご助言をいただきながら研究を推進します。

今後も盛田は、愛知の発酵食文化の継承と発展に取り組むとともに、豆味噌をはじめとする地域発酵食品の新たな価値創造と競争力強化に貢献してまいります。

【盛田株式会社について】

寛文５年（1665年）に愛知県・小鈴谷村（現：常滑市）において清酒造りを開始して以来、おかげさまで昨年で創業 360 周年となりました。日本の伝統的な発酵技術を生かしたしょうゆ・みそ・料理酒・みりんなどを柱として、つゆ・たれ・飲料など幅広く展開する「食品事業」と、日本酒を主力とした「酒類事業」を中心に展開しています。

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄一丁目 7 番 34 号

代表取締役社長：檜垣 周作

盛田サイト URL：https://moritakk.com/

【株式会社 JFLA ホールディングスについて】

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5 番 6 号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com