信州デスティネーションキャンペーン　プレキャンペーン特別企画「いいやま福めぐりスタンプラリー」を開催します！

東日本旅客鉄道株式会社

「信州デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」の特別企画として、「いいやま福めぐりスタンプラリー」を開催します。飯山駅、戸狩野沢温泉駅の駅スタンプと飯山市内にある七福神の神社仏閣のスタンプを集めることで「オリジナル『福』アイテム」がもらえるスタンプラリーです。この機会に飯山線サイクルトレインを利用して、「オリジナル『福』アイテム」をゲットして福を呼び込みませんか。

１ イベント概要

⑴イベント名 「いいやま福めぐりスタンプラリー」

⑵開催期間 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

⑶協 力 飯山商工会議所・飯山市・信州いいやま観光局

⑷対象スタンプ設置箇所

１.飯山駅・戸狩野沢温泉駅 ※既存の駅スタンプとなります

２.飯山市内神社仏閣 詳細はこちら⇒（寺巡り・七福神巡り・寺宝展｜信州いいやま寺巡り(https://terameguri.net/)）

⑸参加方法（参加費無料）

１.飯山駅または戸狩野沢温泉駅で専用スタンプ台紙を受け取ります。

（入手時間：飯山駅改札付近 5：20～23：40/戸狩野沢温泉駅スタンプ台付近 終日）

２.飯山駅・戸狩野沢温泉駅と飯山市内にある七福神の神社仏閣を列車や自転車などで巡り、スタンプを集めます。

３.飯山駅・戸狩野沢温泉駅の駅スタンプに加え、飯山市内にある七福神の神社仏閣のスタンプのいずれか2か所のスタンプを押印し、台紙を飯山駅改札で提示するとオリジナル「福」アイテムをプレゼントします。（引き換え時間 飯山駅5：30～23：00）。

※専用スタンプ台紙及び賞品のお渡しはお一人さま1冊・1個とさせていただきます。

【参加イメージ】

１.飯山駅・戸狩野沢温泉駅にて専用スタンプ台紙をGet！

２.飯山駅・戸狩野沢温泉駅の駅スタンプと飯山市内にある七福神の神社仏閣のいずれか2つのスタンプを押印！

３.押印したスタンプ台紙を飯山駅にて提示いただくと、オリジナル「福」アイテムをプレゼント！

２ 飯山線サイクルトレイン

「いいやま福めぐりスタンプラリー」をもっとお楽しみいただけるように、「飯山線」では「飯山線サイクルトレイン」を実施しております。列車の車窓から広がる沿線風景と、自転車で神社仏閣を巡る里山の自然をあわせて体感できます。夏の爽やかな空気や沿線グルメとともに、いいやま福めぐりの旅をお楽しみください。

⑴実施期間

2026年4月1日（水）～11月24日（火）

⑵利用方法

JRE MALL チケット「JR 東日本長野事業本部」店サイトで対象列車を選択し事前に予約してください。サイトはこちら⇒JRE MALLチケット「JR東日本長野事業本部」店(https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a009/a009-20260401)

※「飯山線サイクルトレイン」は予告なく内容変更・中止とする場合がございます。

⑶その他

飯山駅１階の「信越自然郷アクティビティセンター」または森宮野原駅前の「栄村秋山郷観光協会」等をご利用ください。また、お得なプランもご用意しています。

サイトはこちら⇒https://shinetsu-activity.jp/play/cycling/13319/

※利用登録には JRE MALL の会員登録（無料）が必要です。

※乗車区間の運賃が別途必要です。

３ その他

⑴本イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

⑵画像はすべてイメージです。