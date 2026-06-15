ボルテージの人気キャラクターが集結！年に一度の祭典「ボルフェス2026」6月13日(土)より開催“変わらない輝きを、いちばんそばで”をテーマに多彩な展示や企画を展開

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷 祐司）は、恋愛ドラマシリーズ「ボル恋」をはじめとするボルテージ作品の人気キャラクターが一堂に会するイベント「ボルフェス2026」を、2026年6月13日（土）から6月23日（火）まで有楽町マルイにて開催していることをお知らせします。

会場では、“変わらない輝き”を象徴するアイドル衣装に身を包んだカレたちの描き下ろしキービジュアルが皆さまをお迎えします。また、会場内では、壁一面を彩る200点を超える美麗イラスト展示をはじめ、キャラクター名を添えた花々が並ぶフラワーウォールやフォトスポット、コンシューマ向けブランド「AmuLit」の新作「sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女」の特大ビジュアルなど、多彩な展示をお楽しみいただけます。

さらに、本イベント限定商品として、209キャラクター・全217種の雑誌インタビュー記事風デザインを楽しめる「CLOSE-UPシート」を販売。カレたちの新たな一面に触れられる、ファン必見のアイテムとなっています。

入場は無料です。ぜひ会場へお越しいただき、カレらとの“特別な時間”をお過ごしください。

ボルフェス2026イベントサイト： https://the-chara.com/blog/?p=113327(https://the-chara.com/blog/?p=113327)

ボルフェス＆胸キュンイベ公式X （@Volfes_Volkyun)： https://x.com/Volfes_Volkyun(https://x.com/Volfes_Volkyun)

ボルフェス2026開催概要

東京会場

イベント名：ボルフェス2026 ～変わらない輝きを、いちばんそばで～

期間：2026年6月13日(土)～6月23日(火)

会場：有楽町マルイ 8F （東京都千代田区有楽町2-7-1）

内容：物販、展示

料金：入場無料 ※6月13日(土)のみ事前抽選予約制

大阪会場

イベント名：ボルフェス2026 大阪出張版 CAFE STAND

期間：2026年7月18日(土)～7月22日(水)

会場：HEPナビオ 7F （大阪府大阪市北区角田町7-10）

内容：物販、展示、テイクアウトドリンク販売

料金：入場無料

※大阪会場では東京会場と展示内容が異なります。

ボルフェス2026での販売グッズを一部ご紹介！

今年は全217種類のカレの“CLOSE-UPシート”が登場！定番のボルフェス2026のキービジュアルを使用したグッズのほか、参加タイトルの新作グッズを多数販売いたします。

カレをもっと知る5つのこと

「CLOSE-UPシート」

価格：各1,320円(税込)

種類数：全217種

セット内容：シート本体、台紙、ブロマイド（L判)

【ボルフェス2026】デカアクリルスタンド

価格：各2,200円(税込)

種類数：全8種

サイズ：H180mm内

【天下統一恋の乱Love Ballad ～華の章～】アクリルカード(ランダム)

価格：660円(税込)

種類数：全16種

サイズ：60×90mm

【魔界王子と魅惑のナイトメア】アクリルスタンド

価格：各1,760円(税込)

種類数：全14種

サイズ：約H120mm×W90mm

購入特典

期間中、会場にて税込み3,000円お買い上げごとに1回、D賞「ファンカード」を1枚ランダムにてプレゼントいたします。さらに、A～C賞、ラッキーワン賞が当たる抽選会に3,000円ごとに1回ご参加いただけます。

【特典内容】

A賞：特大アクリルフィギュア(受注) 全222種

B賞：デカンバッジ 全8種

C賞：キービジュアルブロマイド 全8種

D賞：ファンカード 全214種

※D賞はタイトルをお選びいただき、絵柄はランダムでのお渡しとなります。

◆ラッキーワン賞

各周の上位賞の最後を引いたお客様へ

「D賞ファンカード」と同じイラストを使用した

アクリルカードをプレゼント

ボルフェス開催記念！アプリ＆ボルパス連動企画も実施中！

【天下統一恋の乱 Love Ballad】

ボルフェス2026開催記念ガチャ配信！

2019年から2025年までの「ボルフェス」を彩った歴代キービジュアルに登場した殿方たちが、アバターとして登場する「ボルフェス(ハート)歴代殿ぱねるコレクション」を配信♪

華やかな衣装に身を包んだ殿方たちをお部屋にお迎えして、アプリ内でもボルフェスの世界観をお楽しみください(ハート)

【開催期間】

6月8日(月) 16：00～6月17日(水) 15：59

【幕末維新 天翔ける恋】

ボルフェス2026連動企画配信！

ボルフェス2026の開催を記念して、徳川慶喜のキービジュアルを使用した立ち絵ぱねる・待ち受け・キービジュアルポスターが手に入る特別セットを3種販売いたします(ハート)

さらに、徳川慶喜のキービジュアル衣装をまとった彼アバターが獲得できるイベント「大幕天試合～変わらない輝きを、いちばんそばで大会～」も配信いたします♪

彼アバターとお揃いのドレスコーデが手に入る特典もご用意していますので、ぜひお見逃しなく(ハート)

【特別セット 販売期間】

6月13日(土) 12：00～6月30日(火) 23：59

【大幕天試合 開催期間】

6月12日(金) 12：00～6月21日（日） 23：59

【魔界王子と魅惑のナイトメア】

ボルフェス2026開催記念企画が目白押し！

１.「永遠に輝く煌めきコーデCollection」

ボルフェス2026のジャスパーのキービジュアル衣装のアバターがガチャに登場！彼とお揃いのコーデをお楽しみください♪

２.「イベントキービジュアルCollection」

歴代イベントのキービジュアルに登場したカレたちのスタンドパネルが手に入るガチャを配信いたします♪

３.ナイトメアカードガチャ

ボルフェス2026およびボルフェス2023のキービジュアルを使用したナイトメアカードガチャを配信！

さらに、ボル恋胸キュンイベント2024で販売した『結婚誓約書』」セットがアプリでも登場！こちらもぜひお見逃しなく♪

【アバターガチャ 開催期間】

6月13日(土) 12：00～7月13日(月) 23：59

【カードガチャ 開催期間】

6月12日(金) 17：00～6月30日(火) 23：59

【 『結婚誓約書』セット 販売期間】

6月13日(土) 12：00～6月30日(火) 23：59

【鏡の中のプリンセス Love Palace】

ボルフェス2026連動ガチャ配信！

ボルフェス2026開催を記念して、ファリスのキービジュアル衣装をイメージしたドレスコーデが手に入るガチャ「煌めきアイドルステージSelection」が登場(ハート)

アイドルをイメージした華やかなドレスコーデをぜひお楽しみください♪

【開催期間】

6月13日(土) 12：00～6月23日(火) 23：59

【誓いのキスは突然に Love Ring 】

ボルフェス記念アバターセット販売中！

ボルフェス2026のテーマ「変わらない輝きを、いちばんそばで」をイメージした「愛されアイドルドレス」が登場(ハート)

ドレスをはじめとした各種アイテムをセットにした特別商品を販売中です。

ボルフェスの世界観を楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく♪

【販売期間】

6月13日(土) 12：00～6月23日(火) 23：59

【王子様のプロポーズ Eternal Kiss 】

ボルフェス2026開催記念ガチャ配信！

ボルフェス2026の開催を記念して、アッシュ国王と同じキービジュアル衣装をまとったちびカレが獲得できる「ロイヤルコレクションガチャ」を配信♪

Episode0、EpisodeI、EpisodeIIのカレたちがちびになってアナタのそばに(ハート)

3世代のカレたちが集結する豪華ガチャを、ぜひお見逃しなく♪

【開催期間】

6月13日(土) 12：00～6月23日(火) 23：59

【ボルパス】

ボルフェス2026開催記念景品追加！

ボルフェス2026の開催を記念して、キービジュアルに登場するキャラクターたちの待ち受け・SNSアイコンをボルパス景品として展開中！

期間限定で交換いただける景品となりますので、ぜひお見逃しなく♪

【景品交換期間】

6月1日(月) 12：00～7月31日(金) 23：59

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)