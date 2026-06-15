【Dior】比類なき「ディオール ボルト」バッグ

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) ERIK GUSTAFSSON

2026-2027年ウィンター コレクションにおいて、ジョナサン・アンダーソンは、大胆なシルエットと際立ったディテールが特徴的なバッグ「ディオール ボルト」をデザインしました。

あらゆる動きに寄り添うようにデザインされた「ディオール ボルト」クロスボディバッグは、フラットで表現した象徴的な「カナージュ」パターンが施されたレザーと、シングルフラップポケットを備えた構築的なシルエットがその魅力を際立たせます。メタリックの “Dior”シグネチャーが施されたハンドルは、グラフィカルな躍動感を加えます。クロスボディとして着用できるこのアイテムは、日々のエッセンシャルアイテムを収納できるようにデザインされた広々としたコンパートメントを備えます。

この魅力的なアイテムは、ツイードとレザーのバージョンでも展開され、いずれも「カナージュ」パターンで飾られています。

よりしなやかな「ディオール ボルト ダッフル」は、折りたたみ式の構造とD字型リングが特徴で、動きのあるラインで特徴づけられています。グレインドレザーがシルエットに感覚的で、本能的ともいえる奥行きを与えます。

日々の生活のペースに合わせて考案されたこれらのスタイルは、軽さと実用性を兼ね備えています。“Dior”メタルシグネチャーで飾られたジップファスナーと取り外し可能なストラップは、様々な持ち方を叶えます。

独創的なディテールによって定義づけられる、新たなディオールのエレガンスを表現するクリエイションです。

「ディオール ボルト」ダッフルバッグ \1,000,000 7月2日発売予定「ディオール ボルト」ホーボーバッグ \860,000 8月20日発売予定「ディオール ボルト」ホーボーバッグ \770,000 8月20日発売予定

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