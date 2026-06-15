法人向け「生成AI伴走支援サービス」を提供開始　

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月15日（月）より、法人向け「生成AI伴走支援サービス」の提供を開始いたします。

1か月プラン（165,000円・税込）3か月プラン（330,000円・税込）

近年、AIの導入が進む一方で、実際の業務への落とし込みや社内での継続的な活用・定着に課題を感じる企業も少なくありません。特に、導入初期においては、どのような業務から活用を始めるか、どのようなプロンプト設計が有効か、社内展開をどのように進めるかといった点が、活用度合いを左右する要素となっています。

本サービスは、このような導入後の課題に対応するため、「Genspark」を導入いただいた法人のお客様に対し、初期設定やユースケース整理、プロンプト改善、定例ミーティング、月次レポートの提供等を通じて、業務での活用と社内定着を支援する、当社独自のサービスです。

【 「生成AI伴走支援サービス」の概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35169/table/790_1_1bd5e235dff07cd948934953429359fa.jpg?v=202606150551 ]