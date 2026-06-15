大阪ステーションシティ開業15周年記念　参加型写真展を開催！

西日本旅客鉄道株式会社

大阪ステーションシティでは、2026年5月4日に開業15周年を迎えました。

これを記念し、参加型写真展「大阪ステーションシティ開業15周年記念写真展」を9月19日から開催いたしますので、この写真展に展示する写真を広く募集いたします。

「大阪ステーションシティで心が動いた瞬間」をテーマに、日常のひとコマや思い出のシーンなど、お客様のお写真をぜひご応募ください。

1. 募集概要

・募集テーマ

大阪ステーションシティで心が動いた瞬間

・募集期間

2026年6月15日（月）～2026年7月26日（日）23:59まで受付

・応募方法

詳細は大阪ステーションシティ15周年特設WEBサイトをご確認ください。

【特設サイト】https://osakastationcity.com/15th/

2. 展示概要

・展示期間

2026年9月19日（土）～9月27日（日）

・展示場所

大阪ステーションシティ

サウスゲートビルディング1階「旅立ちの広場」

3. 応募者特典

旅立ちの広場

作品を応募していただいた方の中から、抽選で合計10名様に素敵な景品をプレゼントいたします。

・富士フイルムチェキ（instax mini 13(TM)） 2名様

・大阪ステーションシティオリジナル水筒（300ml）3名様

・大阪ステーションシティオリジナルトートバッグ 5名様

富士フイルムチェキ（instax mini 13(TM)） 2名様大阪ステーションシティオリジナル水筒（300ml）3名様大阪ステーションシティオリジナルトートバッグ 5名様

この写真展では、これまでにご利用いただいた多くのお客様へ「ありがとう。」の感謝を、また「これからもよろしく」とのご愛顧を願う気持ちを込めて開催いたします。

お客様が大阪ステーションシティで心が動いた瞬間をご紹介いただく機会として、ぜひコメントとともにお写真をご応募ください。

これからも、大阪ステーションシティでは、お客様とともに、新しい“心が動く瞬間” を生み出す場所となれる様、様々な企画やサービスのご提供に努めてまいります。

※お一人様で複数点でのご応募は可能です。※社会通念上、明らかに公序良俗に反すると判断される作品は展示から外させていただきます。※会場スペースが限られますので、多くのご応募がありました場合、作品の選定をさせていただきます。※その際は、ご応募いただきましたメールアドレスにご連絡させていただきます。

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞※順不同

ＪＲ西日本ＳＣ開発(株)、大阪ステーションシティシネマ共同事業体、コナミスポーツ(株)、(株)オンザページ、(株)大丸松坂屋百貨店、JRW ステーションシティ運営管理飲食店＆サポートプラザ出店者、日本郵政不動産(株)、ＪＲ西日本大阪開発(株)、(株)ジェイアール西日本ホテル開発、(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット、西日本旅客鉄道(株)、ＪＲ西日本ステーションシティ(株)