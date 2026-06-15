【埼玉県】未来を拓く！ビジネス創造プログラム 「高校生ビジコンCafe」参加者募集！

埼玉県

埼玉県、埼玉県教育委員会及び日本政策金融公庫の主催により、未来を拓く！ビジネス創造プログラム「高校生ビジコンCafe」を実施します。

「高校生ビジコンCafe」は、ビジネスプランの作成や発表を通じて、これからの社会で活躍するために求められる起業家精神（チャレンジ精神、探究心など）や起業家に必要な能力（情報収集・分析力、判断力、コミュニケーション力など）を養うプログラムです。

さらに、本プログラムで作成したビジネスプランで「高校生ビジネスプラン・グランプリ＊ 」に応募いただけます。皆様のチャレンジをお待ちしております！

＊高校生ビジネスプラン・グランプリ

将来を担う若者の創業マインド向上を目的に開催されている全国の高校生・高専生（1～3年生）を対象としたビジネスプランコンテスト（主催：日本政策金融公庫）

対象

埼玉県在住または在学の高校生・高専生（1～3年生）

日程

令和8年8月7日（金曜日）、8月17日（月曜日）、8月18日（火曜日）の全3日間

会場

渋沢MIX（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-18 ekismさいたま新都心5階）

https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/

プログラム内容

【1日目：8月7日（金曜日）】

起業を身近に感じてもらうための学生起業家によるトークイベント

ビジネスアイデアの発想法とビジネスプランの組み立て方を学ぶセミナー

【2日目：8月17日（月曜日）】

講師や仲間とのディスカッションを通じて、ビジネスプランをブラッシュアップ

【3日目：8月18日（火曜日）】

ビジネスプランのプレゼンテーション

申込み

令和8年6月15日（月曜日）から7月27日（月曜日）までに、以下の申込フォームからお申込みください。

お申込みには原則、担当の先生の登録が必要です。

高校生ビジコンCafe申込フォーム :https://forms.cloud.microsoft/r/Gh2inKE3yN

定員

30名程度（定員を超えた場合は、抽選となる可能性があります）

プレイベント

アントレプレナーシップ教育への理解促進と機運醸成を図ることを目的として、アントレ教育関係者を対象に、第一人者である武蔵野大学の伊藤羊一教授を講師に迎え、基調講演及び意見交換を行うことができるイベントを開催します。詳細は、別添のプレイベントチラシをご覧ください。

日時：令和8年7月7日（火曜日）14時00分～16時30分

会場：渋沢MIX

対象：小中高の先生方、アントレ教育に関心のある方等

申込：以下のフォームからお申込みください。

問い合わせ先

プレイベント申込フォーム :https://forms.cloud.microsoft/r/Brm2zqUwH3

埼玉県産業労働部 イノベーション創造課 渋沢MIX担当

電話：048-830-3787 Eメール：a3770-21@pref.saitama.lg.jp

参考情報

高校生ビジネスプラン・グランプリ（主催：日本政策金融公庫）

ホームページ：https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/

チラシ

高校生ビジコンCafe

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-988-b6b94b72d711fa1b86e22576320a4322.pdf

プレイベント

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-988-f9d856f7fc4121ae37de81bef3ac1d21.pdf