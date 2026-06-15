～旅をきっかけに、沖縄農産品を消費・応援～『ＯＫＩＮＡＷＡＮ ＦＯＯＤＳ レシートキャンペーン２０２６』

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

株式会社近畿日本ツーリスト沖縄（本社：沖縄県那覇市、社長：三田周作、以下 近畿日本ツーリスト沖縄）は、「令和8年度県産農林水産物・食品の域内流通強化支援事業」（※）を受託し、本事業の一環としてとして、6月15日から8月31日の間、沖縄県を訪れる観光客を対象に、沖縄県産の食品が当たる『ＯＫＩＮＡＷＡＮ ＦＯＯＤＳ レシートキャンペーン２０２６』を実施いたします。

沖縄本島内の農産物直売所や道の駅など20カ所以上のキャンペーン対象店舗で商品を購入いただくと、商品購入のレシートを利用して「石垣牛すき焼き」セット等が合計200名様にあたるキャンペーンに応募いただけます。

※「令和８年度県産農林水産物・食品の域内流通強化支援事業」

内閣府沖縄総合事務局が実施する事業で、沖縄県内の農林漁業関係者や食品製造事業者と観光事業者等を結びつける取組等の実施により、県産農林水産物・食品の販売を促進し、域内の農林水産業及び関連産業の活性化を図ることを目的とする。

豪華賞品（左）石垣牛特選リブロースすき焼き（右）ブルーシールアイス詰め合わせ12個入り

本キャンペーンは、観光客が県産農林水産物およびその加工品の魅力を知り、地元の食材を意識して「買う」、「食べる」といった行動に繋げることを目的としています。併せて当社独自の取組みとして、沖縄の宝である豊かな自然観光に加え、「道の駅・直売所」での県産農林水産物やその加工品との出会い、首里城や勝連城趾などに代表される「文化施設」での文化体験を組み込んだ新たな観光導線の創出に繋げていきます。この取組みを通じて、観光客が旅の途中で県産品をその場で購入し、旅行後にはＥＣサイト等で再購入するという“消費の循環”の創出を目指します。

また、購買データの分析を通じて観光導線と消費行動を可視化し、効果的な販売施策の検証や沖縄県内の農林水産業およびその関連産業の活性化に繋げてまいります。

さらに、独自の取組みとして関西電力株式会社が提供する社会貢献活動促進サービス「モアクト」を活用し、レシートキャンペーンや直売所等への来訪を促進するとともに、旅マエ・旅ナカ・旅アトを通じた県産品との接点を創出することで、沖縄の食文化や県産品への理解と共感を伴う購買行動を促します。

■キャンペーン概要 https://okinawan-foods.jp(https://okinawan-foods.jp)

・名 称：「ＯＫＩＮＡＷＡＮ ＦＯＯＤＳ レシートキャンペーン２０２６」

・実施期間：2026年6月15日（月）～8月31日（月）

・実施場所：沖縄本島 キャンペーン対象 20店舗（以上）

・参加方法：

１.QRコードから専用サイトにアクセスしエントリー

２.購入レシートを撮影アップロード

３.簡単アンケートに回答して応募完了

４.スロットチャレンジで抽選結果を確認

・賞品：

１.Ａ賞：石垣牛特選リブロースすき焼き 400g 20名様

２.Ｂ賞：ブルーシールアイス詰め合わせ 12個入 180名様

※賞品の発送は2026年9月下旬予定

■その他：グループ内での沖縄プロモーションの取組み

１.近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店 『ハルカス・ニッポン博覧会 沖縄編』ブース出展

https://www.d-kintetsu.co.jp/pages/harukasnippon/

あべのハルカス近鉄本店の地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会」の会場内で近畿日本ツーリスト沖縄とグループ会社のクラブツーリズムが旅の提案ブースをプロデュース。関西圏の旅行予定者に向けた「旅マエ先行体験」の場として、沖縄県内唯一の百貨店「デパートリウボウ」が出展し、沖縄ブランドの農産品の情報を発することで購買意欲を喚起し、旅ナカでの実購買へ繋げます。

〔開催期間〕6月17日（水）～23日（火）10:00～20:00

２.クラブツーリズムでキャンペーン対象店舗（マルシェ）をめぐるツアーを企画・販売

https://x.gd/VQhNt

『ローカル沖縄を満喫！道の駅・海の駅・地元マルシェめぐりと感動の沖縄・琉球芸能』

【現地集合解散／県庁前県民広場出発】（コース番号：M2601-988）

〔出 発 日〕7月25日（土） 〔旅行代金〕9, 900円

〔ポイント〕

・道の駅、海の駅、地元マルシェを満喫でき、沖縄古武術・エイサーなど琉球芸能にも楽しめます

・沖縄駐在社員がお勧めする、効率よく沖縄ローカルを満喫できる日帰りプラン

農産品や農産品を使った加工食品で、沖縄の食文化を知り楽しむことができます

近畿日本ツーリスト沖縄は、農観連携の本取組みを通じて、“観光”を“地域経済を循環させる仕組み”へと進化させ、沖縄県産品の持続的な需要創出し「エシカルで新しい沖縄旅」の普及に努めてまいります。