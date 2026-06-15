福岡から世界へ挑戦する学生たちが集結！「FUKUOKA国際系学生AWARD2026」を開催

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズは、2026年6月13日（土）、福岡市内にて「FUKUOKA国際系学生AWARD2026」を開催しました。

本イベントは、国際協力・多文化共生・海外体験・グローバル教育などに取り組む高校生・大学生が一堂に会し、それぞれの活動や想いを発表する場として開催したものです。

当日は、運営・登壇者を含めて合計131名が参加。高校生2団体、大学生5団体の計7団体が登壇し、各団体が日頃の活動や社会課題への向き合い方、今後の展望について発表しました。

審査の結果、5団体が「スマフラ奨励賞」、FIWC 九州が「特別審査員賞」、九州大学 IFSAQが「オーディエンス賞」を受賞しました。また、参加者アンケートでは94.5%が「満足」または「非常に満足」と回答し、学生同士の学びと交流、次の挑戦につながる機会となりました。

「やってみたい」が、世界を広げる

FUKUOKA国際系学生AWARD2026は、「若者の挑戦 × 国際交流 × つながり」をテーマに、国際分野に関心を持つ学生たちが、自分たちの活動を発信し、互いに学び合うイベントです。

国際協力、地域での国際交流、多文化共生、海外体験、留学、学生主体の社会貢献活動など、活動テーマは多岐にわたります。本イベントでは、活動の規模や実績だけでなく、学生自身の想い、挑戦する姿勢、仲間とともに一歩を踏み出す力を大切にしています。

高校生2団体・大学生5団体が登壇発表

当日は、以下の7団体が登壇しました。

【高校生団体】

・SAKURA（福岡雙葉高校）

・福岡未来創造キャンプ On Your Mark！

【大学生団体】

・FIT CORE（福岡大学）

・IFSAQ（九州大学）

・FIWC 九州（九州大学・西南学院大学・福岡大学）

・プロジェクト創発団体C³（西南学院大学）

・国際寮RA（西南学院大学）

各団体は、国際交流や社会課題への取り組み、地域や海外での活動、学生主体のプロジェクトなどについて発表しました。

発表では、高校生ならではの瑞々しい視点や、大学生団体による実践的な取り組みが共有され、会場からは大きな関心が寄せられました。

特別審査員賞はFIWC 九州、オーディエンス賞は九州大学 IFSAQが受賞

発表後には、審査員および来場者による投票をもとに各賞を発表しました。

【特別審査員賞】

FIWC 九州

九州大学・西南学院大学・福岡大学の学生で構成される団体で、国際協力や海外での活動に取り組んでいます。今回の発表では、活動の目的や現地との関わり、その後の継続的な支援まで見据えた姿勢が高く評価されました。

【オーディエンス賞】

九州大学 IFSAQ

九州大学の学生団体として、国際交流や多文化共生に関する活動を展開。来場者投票により、最も多くの支持を集め、オーディエンス賞を受賞しました。

【スマフラ奨励賞】

・SAKURA（福岡雙葉高校）

・福岡未来創造キャンプ On Your Mark！

・FIT CORE（福岡大学）

・プロジェクト創発団体C³（西南学院大学）

・国際寮RA（西南学院大学）

スマフラ奨励賞は、活動の完成度だけではなく、学生たちの想い、挑戦する姿勢、今後の可能性を応援する賞です。高校生の部については、若者の挑戦を後押しする趣旨から奨励賞として表彰しました。

2部の活動交流会では６つの国際系団体がブースで活動を紹介

２部の活動交流会では、発表団体とは異なる以下の６つの国際系団体がブースを出して活動紹介を行いました。

・福岡県留学生会（FOSA）

・Global Shapers Community Fukuoka Hub

・九州大学アフリカ学生会（ASKU）

・福岡ベトナム青年学生協会（VYSAF）

・書道家 冨永陽仁

・NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

多くの参加者がそれぞれの活動紹介に興味深く聞き入っていました。

参加者満足度94.5%。「刺激になった」「新しいつながりができた」の声

イベント後に実施した参加者アンケートでは、94.5%が「満足」または「非常に満足」と回答しました。

参加者からは、以下のような感想が寄せられました。

- 「国際関係の学生の取り組みに、今まで触れたことが無かったため新鮮で勉強になりました」- 「高校生のプレゼンが高校生とは思えない完成度で素晴らしかった。大学生は中身もプレゼンも濃い内容で、どの団体も社会に意義のある活動をしていることが伝わってきました」- 「自分と同じ大学、違う大学の学生がこんなに面白いことをしているとは知らず、とてもよい刺激になりました」- 「国際系の団体で交流する機会が乏しいので、今回、他の団体について知ることができて有意義でした」- 「知らない団体が沢山ありましたが、どこも素敵な活動をしている団体で、様々なことを知ることができてとても面白かったです。新しいつながりも持つことができて嬉しかったです」

発表を聞くだけでなく、同じ関心を持つ学生同士が出会い、互いの活動を知り、次の一歩につながる交流の場となりました。

実行委員長コメント

FUKUOKA国際系学生AWARD2026 実行委員長

筑紫女学園大学 村尾京香

「このイベントは、福岡で国際交流や多文化共生に取り組む学生たちの想いが詰まった場です。

登壇団体の皆さんの発表からは、それぞれが自分たちの関心や経験をもとに、社会や世界とつながろうとしている姿勢が伝わってきました。

今回のAWARDが、参加した学生一人ひとりにとって、新しい仲間と出会い、自分の世界を広げるきっかけになっていれば嬉しく思います。」

主催者コメント

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

代表理事 窪田広信

「今回のFUKUOKA国際系学生AWARD2026では、福岡で国際分野に挑戦する高校生・大学生たちの熱意と可能性を強く感じました。

国際協力、多文化共生、海外体験、留学などに関心を持ち、自分たちなりの方法で行動を起こしている若者たちの姿は、これからの社会にとって大きな希望です。私たちは、若者が世界とつながる最初の一歩を応援し、その挑戦が継続的な成長につながるよう、今後もこのような発表と交流の機会をつくっていきたいと考えています。」

今後について

スマイリーフラワーズでは、今後も国際分野に関心を持つ若者たちが、学び、挑戦し、つながる機会を継続的に創出してまいります。

また、登壇団体や参加学生、学校・大学・地域団体・企業・支援者の皆さまと連携しながら、福岡から世界へ挑戦する若者を応援する取り組みをさらに広げていきます。

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズについて

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズは、福岡を拠点に、若者のグローバル教育と社会的養護の若者の自立支援に取り組む団体です。

留学・国際交流・海外体験などを通じて、若者が世界とつながるきっかけを提供するとともに、児童養護施設や里親家庭など、親を頼ることが難しい若者たちの自立に向けた支援活動を行っています。

団体名：NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

活動紹介：https://canva.link/mvmzj9ha0i53fcc

所在地：福岡県福岡市

代表者：代表理事 窪田広信

事業内容：グローバル教育支援、海外留学支援、社会的養護の若者の自立支援、国際交流イベントの企画運営