『ペルソナ５: The Phantom X』に人気のバーチャルシンガー・初音ミクが登場！スペシャルアニメPVを公開

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌声合成ソフトウェアであり、バーチャルシンガーとしても活躍する「初音ミク」とのコラボレーションを実施します。また、コラボ発表にあわせ、コラボオープニングを含んだアニメムービーを公開しました。

『P5X』と初音ミクのコラボ詳細については、6月18日（木）に公開する公式番組「Persona X-Stream 号外！初音ミクコラボ増刊号！」にてお届けする予定です。ぜひご覧ください。

■【P5X×初音ミク】初音ミク キャラクター登場スペシャルムービー

https://www.youtube.com/watch?v=qwWKpsTCcos(https://www.youtube.com/watch?v=qwWKpsTCcos)

■公式番組「Persona X-Stream 号外！初音ミクコラボ増刊号！」

https://www.youtube.com/live/XZZru58GMD8(https://www.youtube.com/live/XZZru58GMD8)

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称： ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS： iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日： 2025年6月26日（木）

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： 心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X： https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE： https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー： https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。