MAX MINAが女子プロを目指して挑戦（仮）！？新ゲスト加入で波乱の予感も！？「MAX MINAが僭越ながら…プロゴルファー目指します(仮)」を日テレジータスにて6/26(金)20時～初回放送

株式会社ＣＳ日本左から咲良菜緒、MINA(MAX)、柏木ひなた(C)CS日テレ

ゴルフ初心者のMAX MINAが、多忙な音楽活動の合間を縫って「5年後の女子プロゴルフ大会出場」という大きな目標に挑戦！

前回の第1弾は、プライベートでも親交のある元私立恵比寿中学の柏木ひなたがサポート役として登場。女子プロゴルファー・大和プロから出された課題に挑みながら、ハーフコースに挑戦しました。

続く第2弾となる今回は、新たに元TEAM SHACHIの咲良菜緒が参加。ゴルフ歴がほぼ同じ3人が真剣に挑む姿や、この番組ならではの普段は見られないプライベート感満載の“素”の部分にも注目です！

タイトルに「（仮）」とある通り、MINA本人の希望でスタートしたこの企画。ひたむきに努力を重ねる姿を、ぜひ見守ってください！

一見、無謀にも思えるこの挑戦。果たしてMINAは課題をクリアし、プロへの第一歩を踏み出せるのか？ 芸能界の第一線で活躍し続ける彼女の新たな挑戦から目が離せません！

CS放送日テレジータスでは、「MAX MINAが僭越ながら・・・プロゴルファー目指します(仮)」を、

6月26日(金)20時より放送。ぜひ、ご覧ください。

＜放送日程＞

MAX MINA が僭越ながら…プロゴルファー目指します(仮)＃１

6月26日（金）20:00～ 初回放送

6月29日（月）23:00～ 再放送ほか

出演者：MINA(MAX)/柏木ひなた/咲良菜緒・大和笑莉奈(プロゴルファー)・谷+１。

※放送日程変更の可能性あり

◆「MAX MINA が僭越ながら…プロゴルファー目指します(仮)」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/maxminaga/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆MAX MINA が僭越ながら…プロゴルファー目指します公式ＳＮＳ

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◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階