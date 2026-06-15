キリンビール、「coorum(コーラム)」を導入し、飲食店開業支援コミュニティ「CHEERS FRONTIER（チアーズフロンティア）」を開設。

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、キリンビール株式会社（本社所在地：東京都中野区、代表取締役社長：堀口 英樹、以下「キリンビール」）へ、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただきました。

これにより、キリンビールが2026年6月15日（月）に開設する、新規飲食店開業志願者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER（チアーズフロンティア）」のコミュニティ基盤の構築と運営を支えます。

長年にわたり飲食店とともに歩んできた酒類メーカーとしてのキリンビールの知見・ネットワークと、Asobicaのコミュニティ運営ノウハウを掛け合わせることで、先輩オーナー・専門家とつながる機会の創出を通して、開業を目指す方々の不安と課題に寄り添い、飲食業界の持続的な成長に貢献するコミュニティを提供してまいります。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景

近年の飲食業界は、消費者ニーズの多様化に加え、人手不足や人件費・原材料費・物流費の高騰などにより、厳しい経営環境が続いています。特に新規開業を目指す方々は、準備や運営において多くの不安や課題を抱え、相談相手や情報源が限られた中で意思決定を迫られる場面が少なくありません。開業志願者の方々の悩みは、メニューづくりの考え方から、物件の探し方、事業計画の作り方まで、多岐に渡ります。

こうした状況を受け、長年にわたり飲食店とともに歩んできた酒類メーカーであるキリンビールは、培ってきた知見やネットワークを生かし、デジタルを活用して飲食業界の持続的な成長を支援する新たな取り組みを開始しました。その第一弾として、開業を目指す方々を対象としたコミュニティ「CHEERS FRONTIER」を開設します。

そこでAsobicaは、キリンビールが描く、開業を目指す方々の不安に寄り添い、開業志願者の意思決定をサポートできるようなコミュニティづくりを支援すべく、コミュニティ基盤として「coorum」を提供します。

「coorum」を導入いただいた理由

「CHEERS FRONTIER」では、開業を目指す方々が必要な情報に安心してアクセスでき、先輩オーナーや専門家と双方向のコミュニケーションを通じて悩みや疑問を解消できる仕組みづくりが重視されています。飲食業界の持続的な成長に貢献するプラットフォームとして、以下の点を評価いただき、導入を決定いただきました。

公式コミュニティ「CHEERS FRONTIER」（チアーズフロンティア）について

- ノーコードで柔軟に編集できるUIにより、運営フェーズに応じて機動的にコミュニティの体験設計を更新できる点- LINEログインと公式LINEアカウントの友だち追加をシームレスに連携することで、LINEを使ったコミュニケーションがしやすい点- 基本の機能（投稿モデレーション／トークカテゴリの権限制御／ランク機能など）を活用することで、情報の出し分けができる点- 食品飲料領域をはじめとした幅広い業界での導入実績と、充実したAsobicaの伴走支援体制

「CHEERS FRONTIER」は、飲食店の開業を目指す方々を対象に、開業準備に役立つ実践的な情報や、先輩オーナー・専門家とつながる機会を提供するコミュニティサイトです。

主なコンテンツは以下の通りです。

・経験豊かな先輩オーナーに悩みを相談

店舗づくりを成功へ導いてきた経験豊かな先輩オーナーへの相談機会を提供します。同じく開業を目指す方の相談とそれに対するアドバイスも公開されるため、実体験に基づくリアルな知見を幅広く参照できます。

・飲食店開業に詳しい、キリンビール社員と専門家によるサポート

メニューづくりや物件取得、事業計画など、開業までのステップにおける質問に対し、キリンビール社員と様々な領域の専門家が連携し、回答します。

・開業ノウハウの詰まったコンテンツの提供

先輩オーナーへのインタビュー記事や、事業計画の作り方や資金調達・物件探しの方法など、外食産業の最前線で活躍する専門家たちが、開業の成功の鍵となる情報をコラム記事にて提供します。

公式コミュニティ「CHEERS FRONTIER」：https://cheersfrontier.kirin.co.jp/

キリンビール株式会社 担当者様からのコメント

キリンビールは、長年にわたり飲食店の皆様とともに歩んできました。飲食店は、お客様にお酒や食事を提供する場であるだけでなく、人と人が出会い、語り合い、新たなつながりやよろこびが生まれる大切な場所だと考えています。

一方で、飲食店を取り巻く環境は大きく変化しており、開業への想いを持ちながらも、不安や悩みを抱える方が増えています。そのような方々が、一歩を踏み出すきっかけやヒントを得られる場所をつくりたいという想いから、「CHEERS FRONTIER」を立ち上げました。

キリンビールは、「お酒の未来を創造し、人と社会に、つながるよろこびを届け続ける会社となる」ことを目指しています。このコミュニティが、飲食店を志す方々の挑戦を後押しし、魅力的なお店が増えることで、地域や人々の新たなつながりやよろこびが広がっていくことを願っています。

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の声・データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【キリンビール株式会社 会社概要】

会社名：キリンビール株式会社

所在地：〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス

代表者：代表取締役社長 堀口 英樹

会社HP：https://www.kirinholdings.com/jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当