「ING KOREA POP-UP STORE in HANEDA AIRPORT」羽田空港第１ターミナルに期間限定オープン！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社と株式会社SangsangJapanは、韓国のライセンスホルダーであるING KOREA協力のもと、「ING KOREA POP-UP STORE」を2026年6月17日（水）より羽田空港第1ターミナル5階に期間限定でオープンします。

本イベントでは、『Rolling Stone BTS掲載号』の日本先行販売を実施するとともに、ING KOREAが取り扱う韓国エンターテインメントコンテンツ商品を展開します。

『Rolling Stone BTS掲載号』は、世界的アーティストBTSの魅力を多角的な視点から切り取った、ファン必見の一冊です。ビジュアル、インタビューともに、各メンバーが表紙を飾る魅力的な内容となっています。

さらに、『Rolling Stone KOREA』は限定オリジナルクラッチバッグの付録つきで、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。雑誌本編とあわせて、魅力をより深く堪能できる特別な一冊となっています。

また、会場内にはBTSの魅力を体感できるフォトブースを設置し、ご来場のお客さまに楽しんでいただける空間を提供します。

■商品概要

商品名：Rolling Stone 、Rolling Stone KOREA

※誌面につき、Rolling Stone:英語表記 Rolling Stone KOREA:韓国語表記となります。

『Rolling Stone』

『Rolling Stone KOREA』

■開催概要

イベント名：ING KOREA POP-UP STORE in HANEDA AIRPORT

開催期間：2026年6月17日（水）～28日（日）

営業時間：10:00～19:00

会 場：羽田空港 第1ターミナル5階 ポップアップストア

入場方法：事前予約制 ※混雑状況に応じて当日受付可能

予約方法：SangsangJapan公式サイトおよび公式SNSにて順次案内

販売商品：Rolling Stone, Rolling Stone KOREA（BTS掲載号）他

■日本先行販売について

本ポップアップは、SangsangJapan公式オンラインストアでの販売に先駆けて実施する日本先行販売です。EC販売開始前に、羽田空港の会場にてRolling Stone BTS掲載号をいち早くご購入いただけます。

販売数には限りがございます。期間中であっても、各日分の在庫がなくなり次第、当日販売を終了する場合がございます。

■入場予約について

本イベントは、会場内の混雑緩和と安全な運営のため、事前予約制を基本として実施いたします。予約受付開始日時、予約枠、入場方法、注意事項につきましては、SangsangJapan公式サイトおよび公式SNSにて順次ご案内します。

なお、当日の混雑状況および予約枠の空き状況により当日受付も実施しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

■オンラインでの取扱について

本商品は羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」でも展開しております。

BTS公式キャラクター「TinyTAN」の日用品・雑貨もオンラインにて同時発売予定です。

HANEDA Shopping:https://haneda-shopping.jp/shop/

■注意事項

・予約枠には限りがございます。

・商品は在庫がなくなり次第、販売を終了する場合がございます。

・混雑状況により、入場時間の調整をお願いする場合がございます。

・イベントに関するお問い合わせはSangsangJapan公式窓口（050-1720-2667）までお願いします。

・掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

■Rolling Stone公式ライセンスについて

『Rolling Stone KOREA』および本ポップアップにて取り扱う『Rolling Stone』に関する権利契約は、ING KOREA Co., Ltd.が正式に契約を締結しています。

また、日本国内における展開につきましては、ING KOREA Co., Ltd.と株式会社SangsangJapanが契約を締結しており、株式会社SangsangJapanが日本国内での販売・流通を担当しています。

■イベントに関するお問い合わせ先

本イベントの日本国内における企画・運営・販売は株式会社SangsangJapanが担当し、ING KOREAブランドの認知拡大および韓国コンテンツの価値向上を目的として実施します。