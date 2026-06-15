川西能勢口駅直結「カフェ＆バー VYOVU」、FIFAワールドカップ2026 日本代表戦を全試合店内放映

Y’sFIELD株式会社

Y'sFIELD株式会社（本社：兵庫県川西市）が運営する「カフェ＆バー VYOVU」（兵庫県川西市）は、FIFAワールドカップ2026において、日本代表戦の全試合を店内で放映いたします。

阪急川西能勢口駅2階デッキ直結という利便性の高い立地を活かし、DAZN Businessによる公式配信を通じて、日本代表の熱戦を大型モニターでお楽しみいただける観戦環境を提供します。

VYOVUは、昼はカフェ、夜はスポーツバーとして営業するほか、イベントや貸切利用など、多彩な用途に対応するコミュニティスペースとして運営しています。

今回のワールドカップ期間中は、日本代表を応援する観戦イベントを実施し、サッカーを通じて地域の皆さまが集い、感動や興奮を共有できる場を創出します。

スポーツ観戦が初めての方から熱心なサポーターまで、どなたでも気軽にご参加いただける空間づくりを目指しています。

日本代表戦 店内放映概要

・放映大会：FIFAワールドカップ2026

・放映試合：日本代表戦 全試合

・配信サービス：DAZN Business

・会場：カフェ＆バー VYOVU

・所在地：兵庫県川西市栄町11-2 パルティK2南棟2F

・アクセス：阪急川西能勢口駅 2階デッキ直結

カフェ＆バー VYOVUについて

「カフェ＆バー VYOVU」は、オリジナルブレンドコーヒーやオリジナルチョコレートを楽しめるカフェ営業と、スポーツ観戦を楽しめるバー営業を融合した複合型店舗です。

イベントやワークショップ、貸切利用にも対応しており、「多彩な使い方ができる、自由な空間。」をコンセプトに、人と人がつながる場づくりを行っています。