作中の音楽シーンをリアルに体験できる　TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」とのコラボイベント『ほろ酔いサウンドテラス』開催

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」とのコラボレーションイベント『ほろ酔いサウンドテラス』を、2026年6月27日（土）から8月16日（日）まで、ブランド発信拠点であるYamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷、以下YSC渋谷）にて開催します。

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は、大学の学生寮を舞台に、新入生の上伊那ぼたんと寮生たちが“お酒”を通して絆を深めていく物語です。6人の女子大生が織りなすさまざまなシーンを通して、彼女たちの日常や多彩な文化に触れられる点でも人気を博しています。

今回のコラボレーションは、作中において登場人物が初めて、ターンテーブルにセットされたレコードに針を落とすシーンや、YSC渋谷を訪れて楽器の演奏体験をする光景が描かれているほか、当社のエレクトリックギターやサイレントチェロ(TM)、ギターアンプが採用されるなど、音・音楽にまつわる多彩な話題が盛り込まれていることから実現しました。本企画を通して、登場人物たちのように新しい世界・趣味に出会うきっかけと、作品の世界を追体験できる機会を提供します。また、オーディオの総合イベント「OTOTEN2026」での試聴イベントも展開します。

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」×ヤマハ スペシャルサイト

https://jp.yamaha.com/products/contents/guitars_basses/kamiinabotan_clb/index.html

『ほろ酔いサウンドテラス』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1144_1_1e87238cd86b8da7e966c41af76dc742.jpg?v=202606150851 ]1．作中に登場した楽器の演奏体験

音楽好きで、自身のバンドでギターを担当している登場人物・遊佐あかねが愛用するエレクトリックギター「PACIFICA612V II FMX」や、第10話のYSC渋谷のシーンで遊佐あかねが演奏したエレクトリックギター「REVSTAR RSS02T」、サイレントベース、サイレントチェロを展示します。いずれも体験可能です。一部の楽器には、構え方から音の出し方までレクチャーするガイド映像があるため、初めての方でも気軽にお楽しみいただけます。

2．レコード「針落とし」体験

第3話では、学生寮の談話室で3人の寮生たちがレコードを聴くシーンが描かれています。アナログならではの温かみのある音に包まれていく表現も印象的です。本企画では、レコードの試聴だけではなく、作中の登場人物のように、実際にレコードに針を落とす体験もお楽しみいただけます。試聴楽曲は、同作品のエンディングテーマ「感情グラス」（アナログレコード盤）です。

3．新しい世界・趣味に触れてみよう「ピアノ自動演奏」

本企画のためにピアノソロアレンジをした「感情グラス」と、同作品の劇伴曲のメドレーを、自動演奏機能付きピアノ「Disklavier（ディスクラビア）(TM)」で再現します。

制作協力：橋口佳奈・西田圭稀（Aniplex）

※自動演奏は、20分おきに約4分間行います。

4．新しい世界・趣味に触れてみよう「初心者向けコラボ試聴会」

遊佐あかねのように、よりよい環境で音楽鑑賞を楽しみたい方に向けた試聴会です。ブックシェルフスピーカー「NS-B330」や、2026年6月発売のAVレシーバー「RX300A」を使用し、同作品の映像とともにオープニング主題歌「芽吹くとき」や「感情グラス」などを、YSC渋谷のスタッフによる機材解説付きで試聴いただけます。

※2026年7月1日（水）～12日（日）14:30／16:30／18:30に開催予定です（火曜定休）。

5．新しい世界・趣味に触れてみよう「初心者向けギター＆ベース体験会」

「芽吹くとき」の演奏にチャレンジできる無料のワークショップです。簡単なアレンジのため、ギター・ベースに初めて触れる方でも安心です。

※2026年7月13日（月）以降に開催します。スケジュールは、スペシャルサイトをご確認ください。

6．コラボBAR

CAFEエリアでは、作中で登場人物たちが嗜んでいたビールや、TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」にちなんだラテアートを施したカフェラテなど、今回のコラボレーションの特別メニューを期間限定で提供します。いずれもオリジナルサテンステッカー付きです。

※ステッカーは、先着順・数量限定です。絵柄（3種類）は選べません。

- BREWDOG PUNK IPA 990円（税込） ※数量限定第3話で遊佐あかねがレコードを聴きながら手にしていたビールです。作中のシーンと同様に、瓶のままで味わえます。※本品は現行品のため、作中のBREWDOG PUNK IPAのラベルとはデザインが異なります。- SHIBUYA HAZY IPA コラボセット 820円（税込） ※数量限定当社本社と同じ静岡県にある、クラフトビール醸造所・GARCIABREWING株式会社が手掛けたオリジナルビールです。第10話に登場しています。- バイオレットジンソーダ コラボセット 720円（税込）当社のコーポレートカラー「ヤマハバイオレット」を、鹿児島県の小正醸造株式会社のクラフトジン「KOMASA GIN」で表現したカクテルです。第10話に、登場人物・北杜やえかが飲むシーンがあります。- 「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」コラボノンアルコールカクテル 720円（税込）作中に登場する「イチゴのウイスキー漬け」と、作品をイメージする淡いピンクの色合いに着想を得たノンアルコールカクテルです。イチゴとベリーの風味を炭酸の清涼感とともにお楽しみいただける、この季節にぴったりのドリンクです。- 「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」コラボカフェラテ 690円（税込）本コラボレーションのための描き下ろしイラストのラテアートを描いたカフェラテ（絵柄：上伊那ぼたん、遊佐あかね、北杜やえか）です。※BREWDOG PUNK IPA以外はプラスチックカップで提供します。ステッカーステッカーステッカーBREWDOG PUNK IPASHIBUYA HAZY IPAバイオレットジンソーダノンアルコールカクテルコラボカフェラテコラボBAR関連特別企画

YSC渋谷に隣接するリカーショップ・CATARATAS BOTTLE SHOP（カタラタスボトルショップ）では期間中、作中に登場する日本酒「秩父錦 純米大吟醸」や焼酎「百年の孤独」などを販売します。また、同店でドリンクを購入し、YSC渋谷の「コラボBAR」のレシートを提示いただいた方に、オリジナルコースター（紙製）をプレゼントします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1144_2_4e02eb18253b926fdb5b17e16cebb87f.jpg?v=202606150851 ]

※各種アルコールのほか、ソフトドリンクも販売します。

7．アンケート回答・SNS投稿キャンペーン

2026年6月27日（土）～8月16日（日）の期間中、YSC渋谷でアンケート回答および、ハッシュタグ「#上伊那ぼたん」「#ほろ酔いサウンドテラス」を付けてSNS投稿いただいた方に、オリジナルクリアファイルをプレゼントします（数量限定、先着順）。

『ほろ酔いサウンドテラス』では上記のほか、各種イラストや作品に登場する楽器・機材を使用したフォトスポットの設置も行います。詳細はスペシャルサイトをご確認ください。

関連キャンペーン・イベント

オーディオの総合イベント「OTOTEN2026」の会場（東京国際フォーラム）内ヤマハミュージックジャパンブースにて、TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」をテーマに、当社のオーディオ製品の試聴会や、本コラボレーションのための描き下ろしイラストのパネル（B2）展示を行います。なお、同イベントの会場内でアンケート回答および、ハッシュタグ「#上伊那ぼたん」「#OTOTEN2026」「#Yamaha」を付けてSNS投稿いただいた方に、今回のコラボレーションのための描き下ろしイラストを使用したオリジナルサテンステッカーをプレゼントします（数量限定、先着順）。

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」コラボ試聴会

原作にも登場するプレミアムHiFiスピーカー「NSシリーズ」や、フラッグシップターンテーブル「GT-5000」、ハイクラスAVレシーバー「AVENTAGE」シリーズの最高峰モデル「RX-A8A」などで、アナログレコード盤「感情グラス」を試聴できます。また、作品の映像もお楽しみいただけます。

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1144_3_0a95653ce73dbfdeb3c9c7f11c40f6ad.jpg?v=202606150851 ]

ウェブ漫画サイト「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の漫画作品（作者：塀）が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語です。2026年4月に、TOKYO MX・BS11・ABEMAなどを中心に配信・放送が開始されました。バンド演奏や音楽制作などに取り組む登場人物・遊佐あかねの愛用モデルとして、当社のエレクトリックギター「PACIFICA」などが登場するほか、アニメ第10話ではYSC渋谷のシーンが描かれています。

https://kamiina-botan.com/

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/





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