デジプロ、東京都中小企業振興公社「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」に採択

株式会社Hagakure

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール「デジプロ」を運営する株式会社Hagakure（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥 雄太、以下Hagakure）は、東京都中小企業振興公社が実施する「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」の支援事業者として採択されました。



本事業は、東京都内に本店または支店を有する中小企業の皆さまが、受講費を最大100万円（税込）まで負担することなくスタートアップが提供するDX人材育成講座を受講することが可能です。



デジタル化やDX推進の必要性が高まる一方で、多くの中小企業では人材育成やリスキリングに十分な投資を行うことが難しいという課題があります。

デジプロは本事業を通じて、東京都内中小企業のデジタル人材育成を支援し、企業の競争力向上に貢献してまいります。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 2021年9月期_Webマーケティングスクール指定領域における競合調査にて累計受講者数・校舎数No.1を獲得

■「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」とは

東京都中小企業振興公社が実施する、中小企業のデジタル化・DX推進を目的とした支援事業です。

東京都内に本店または支店を有する中小企業を対象に、採択されたスタートアップ企業が提供するリスキリング講座の受講機会を提供し、企業内のデジタル人材育成を後押しします。

受講企業は、本事業を活用することで、本来有料で提供されるリスキリング講座の受講費用を最大1社100万円（税込）まで、負担することなく受講が可能です。

詳細を見る :https://tokyo-digital-reskilling.jp/

■デジプロが提供する講座

デジプロでは、企業の課題や育成したい人材像に応じて、以下の講座を提供します。

リアルタイムオンライン講義、e-learning教材、チャットによる質問サポートを通じて、実務で活用できるスキルの習得を支援します。

【デジタルマーケティング基礎コース】

デジタルマーケティングの全体像から広告運用の基礎までを学ぶコースです。

・デジタルマーケティング基礎

・リスティング広告

・ディスプレイ広告

・SNS広告

・Google Analytics

・広告プランニング

【デジタルマーケティング応用コース】

マーケティング施策の分析・改善力を高める実践的なコースです。

・GA4

・データ分析

・SEO

・コンテンツマーケティング

・Webサイト改善

・集客施策立案

【デジタルマーケティングSNS運用コース】

SNSを活用した集客・販促に必要な知識と実践力を身につけるコースです。

・TikTok運用

・Instagram運用

・YouTube運用

・ショート動画企画

・SNS分析

・SNSを活用した集客施策

■応募・詳細について

本事業への応募を検討されている東京都内の中小企業は、講座内容や活用方法についてご確認の上、ぜひご活用ください。応募方法や詳細条件、対象講座については、事業公式サイト内のデジプロ講座掲載ページをご確認ください。

・「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援」 デジプロ講座掲載ページ

デジタルマーケティング基礎コース(https://tokyo-digital-reskilling.jp/course/course_detail.html?id=hgk801)

デジタルマーケティング応用コース (https://tokyo-digital-reskilling.jp/course/course_detail.html?id=hgk802)

デジタルマーケティングSNS運用コース (https://tokyo-digital-reskilling.jp/course/course_detail.html?id=hgk803)

・応募開始：2026年6月15日より開始（先着順）

・対象：東京都内に本店または支店を有する中小企業

・本件に関するお問い合わせ先

東京都中小企業振興公社

スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援事務局

TEL ：03-6632-9959 平日：9:00-17:00

E-Mail ：kosha_reskillinghelp@transcosmos.com

以上

株式会社Hagakureは、「人の可能性を広げ、社会での出番を作る」というミッションのもと、今後も最新のデジタル環境や市場変化に対応したサービスを提供し、マーケティング領域で活躍できる人材の育成と企業の成長支援に取り組んでまいります。

■「デジプロ」とは https://degipro.com/lp_biz_general(https://degipro.com/lp_biz_general)

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール。現役Webマーケターによる実践的な指導を特徴とし、未経験からの転職支援やスキルアップをサポートしています。全国9拠点に構える教室とオンラインで受講でき、広告運用やSEO、SNSマーケティングなど幅広いスキルを学べます。

また、法人向けにはマーケティング人材育成・広告運用内製化支援を提供し、企業ごとの課題に応じた実践型研修を通じて組織のマーケティング力向上を支援しています。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 2021年9月期_Webマーケティングスクール指定領域における競合調査にて累計受講者数・校舎数No.1を獲得

■株式会社Hagakure 概要

社名 株式会社Hagakure / Hagakure Inc.

代表者 代表取締役社長 奥 雄太

本社所在地 東京都渋谷区宇田川町37-10 麻仁ビル602

事業内容 Webマーケティングスクール「デジプロ」、デジタルマーケティングの支援「デジプロパートナー」、マーケティング領域専門の転職エージェント「デジプロエージェント」

URL https://hagakure-inc.com/