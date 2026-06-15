【新商品】クラブハリエ「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」7月1日発売

株式会社クラブハリエ新商品「バーム ド ヴォヤージュ 無垢（むく）」

洋菓子製造販売を行う株式会社クラブハリエ（本社：滋賀県近江八幡市、代表取締役社長：山本隆夫）は、2026年7月1日より「バーム ド ヴォヤージュ 無垢（むく）」を販売いたします。

・BAUM DE VOYAGE

商品名の「ヴォヤージュ」は、フランス語で「旅行用の日保ちのする焼き菓子」を意味する「Gateaux de Voyage（ガトー ド ヴォヤージュ）」から名付けられました。クラブハリエを代表するバームクーヘンを、より長く、より軽やかにお楽しみいただきたいという想いから生まれたお菓子です。

・バームクーヘンがサクサクに「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」

「無垢」とは、自然のままの状態。飾らず、ありのまま。純粋で清らかであること。

専用のレシピで焼きあげたバームクーヘンを熱風で乾燥させ、サクッと軽い食感に仕上げました。

卵や砂糖、小麦といったシンプルな素材はクラブハリエが長年のバームクーヘンづくりで大切にしてきたもの。

飾らない生地の魅力を活かした焼き菓子です。

ほのかなバターの香りとやさしい味わいをお楽しみください。

日常のひとときはもちろん、その名の通り「旅」のお供や、遠方の方への贈り物にも最適です。

その日々その旅の、そばに。

BAUM DE VOYAGE

それは、人生の旅に寄り添う焼き菓子。

あなたのきょうが、あたらしい日々が、いい旅であることをねがって。

クラブハリエの新しい挑戦を、ぜひお手にとってみてください。

バーム ド ヴォヤージュ 無垢バーム ド ヴォヤージュ 無垢 6個入/1,134円（税込）

■商品名：バーム ド ヴォヤージュ 無垢

［販売価格］3個入 540円 （税込）/6個入 1,134円（税込）

12個入 2,214円（税込）/18個入 3,240円 （税込）

［日 保 ち］30日

［販売期間］2026年7月1日～ 通年販売

［販売店舗］

公式オンラインショップ：https://shop.taneya.co.jp/

【滋賀】ラ コリーナ近江八幡 メインショップ、ラ コリーナ近江八幡 バームファクトリー、日牟禮館、

八日市の杜、彦根美濠の舎、守山玻璃絵館、近江八幡店、クラブハリエ 草津近鉄店

【関東】クラブハリエ 水天宮前店、クラブハリエ 日本橋三越店、クラブハリエ 羽田空港店、

クラブハリエ 舞浜イクスピアリ店、B-studio 池袋東武店、B-studio 横浜高島屋店

【東海】クラブハリエ 岡崎高島屋店、B-studio 名古屋高島屋店

【関西】クラブハリエ 梅田阪神店、B-studio 京都高島屋店、B-studio あべのハルカス近鉄店

※店舗によりお取り扱い状況が異なる場合がございます。

※夏季期間（7月1日～10月31日）は、「バームショコラ ド ヴォヤージュ」「バームショコラ ド ヴォヤージュ ミルクチョコ」の販売は休止となります。

会社概要株式会社クラブハリエ



所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

URL：https://clubharie.jp/

創業：1951年

1951年より滋賀県で洋菓子の製造を開始。ブランドネームの由来はガラス絵「玻璃絵（ハリエ）」。国内外のコンクールで優勝経験を持つパティシエたちが技術や感性を磨きあい、個性あふれる多彩なお菓子を生み出しています。

2015年には和菓子舗たねやとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を滋賀県にオープン。

＜グループ会社＞

株式会社たねや

URL：https://taneya.jp/

たねやリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101884