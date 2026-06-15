【ルイ・ヴィトン】ニューヨークのサザビーズ本社にて「Louis Vuitton Unity Time Object」のオークション開催記念ディナーを開催

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

メゾンは、「LOUIS VUITTON for UNICEF」パートナーシップ10周年を記念し、ニューヨークのサザビーズ本社にて祝賀ディナーを開催すると共に、「Louis Vuitton Unity Time Object」のオークションを正式に開始しました。

このディナーは、サザビーズのモダンコレクティブル部門責任者ブラーム・ウォッチャー、ユニセフの副事務局長でパートナーシップ担当のキティ・ヴァン・デル・ヘイデン、そしてルイ・ヴィトンのウォッチ部門のディレクターであるジャン・アルノーが主催し、ルイ・ヴィトンのコスメティック・クリエイティブ・ディレクター パット・マクグラスをはじめ、エリン・ウォルシュ、ローレン・サント・ドミンゴ、レアンドラ・メディーン、デレク・ブラスバーグら、多彩なゲストが来場。会場となったレストラン「マルセル」には、パートナー企業、メディア、著名人が集い、このチャリティ・イニシアチブへの支援を示しました。

この節目を記念して特別に製作された「Louis Vuitton Unity Time Object」は、ウォッチメイキングの専門技術、デザイン、クラフツマンシップが融合した唯一無二の作品です。サッカーの世界に着想を得たこのタイム・オブジェは、六角形と五角形が組み合わさるオープンワーク構造によってサッカーボールの幾何学的フォルムを再解釈。さらにスケルトン構造を通して見える特別仕様の機械式ムーブメントを搭載し、その精緻な仕上げが際立ちます。

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」、L’Epee 1839、そしてルイ・ヴィトンのトランク製造アトリエの協働によって誕生したこの作品は、歴史あるアニエールのアトリエで手作業により製作されたトランクに収められています。それはまさに、ルイ・ヴィトンが誇るウォッチメイキングとトランク製造の専門技術の融合を体現するもの。オークションによる収益は全額ユニセフへ寄付され、世界中の脆弱な立場にある子どもたちを支援するプログラムに役立てられます。この取組みは、2016年から続くルイ・ヴィトンのユニセフへのコミットメントを改めて示すものです。

このタイム・オブジェは、6月9日から10日間にわたるオンラインオークションに出品されており、本イニシアチブに関連する他のアイテムと共に紹介されています。これには、著名人の直筆サインが施されたルイ・ヴィトンのサッカーボールや書籍『REBONDS』特別版なども含まれます。また、6月11日から18日までニューヨークのサザビーズにて無料で一般公開され、オンラインオークションは6月18日午後2時(米国東部時間)に終了します。

この取組みは、芸術、ウォッチメイキングの卓越した技術、そしてメゾンの伝統が融合するクリエーションを讃えると共に、サザビーズの専門性を活用してユニセフを支援するというルイ・ヴィトンの姿勢を示すものです。

詳細は、sothebys.comをご覧ください。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。

サザビーズについて

1744年創業のサザビーズは、アートとラグジュアリーの世界をリードする存在です。サザビーズは、オークションをはじめとして、プライベートセール、Eコマース、リテールなどのバイナウ・チャネルを通じて、美術品や稀少な品々へのアクセスや、鑑識眼、保存を推進しています。その信頼性の高いグローバルマーケットプレイスは、業界をリードするテクノロジー・プラットフォームと、現代美術、モダン・印象派美術、オールド・マスター、中国美術品、ジュエリー、時計、ワイン＆スピリッツ、インテリアなど、40ヶ国、50カテゴリーにおよぶ専門家ネットワークによって支えられています。