SEOの「次」を示す一冊。AI検索時代の新戦略を体系化した 書籍『AIに選ばれる企業へ ―SEO崩壊時代のAIO・LLMO戦略』を発売

株式会社デジタルトレンズ

Webマーケティング支援を手がける株式会社デジタルトレンズの代表・姫野慎太郎は、書籍『AIに選ばれる企業へ ―SEO崩壊時代のAIO・LLMO戦略』（22世紀アート刊）を上梓しました。

本書は、ChatGPTやGoogle AI Overviewに代表されるAI検索の台頭によって変わりつつある「検索の本質」を解き明かし、企業がAIに選ばれるための具体的な戦略を体系化した一冊です。

検索順位1位なのに、クリックされない ― いま起きている変化

「検索順位は上位なのに、クリック数が減っている」「自社サイトに人が来ない」「ChatGPTやAI Overviewに、自社の情報が引用されない」――。

時代の変化を感じながらも、何から手をつければいいのかわからない。

本書は、そんなWeb担当者・経営者・マーケターのための一冊です。

検索が「キーワード入力」から「対話」へと移行した背景、大規模言語モデル（LLM）がどのように情報を理解し、どの情報を選ぶのか。

そして従来のSEOがどこまで通用し、どこから通用しなくなっているのか。表面的なテクニックではなく、検索の構造そのものを捉え直します。

本書の特徴

- AIに引用される情報の共通点を解説し、E-E-A-Tやエンティティ設計の本当の意味を明らかにする- 独自情報や一次データが持つ決定的な価値を、具体例を交えて整理- SEO・AIO・LLMO・GEOの関係性を体系化し、「何を積み上げるべきか」という戦略の地図を提示- 不動産・金融・製造など、業界別のAIO／LLMO対策の実践事例を収録

読み終えたとき、読者の「不安」は「判断基準」へと変わります。

迷いながら施策を打つのではなく、検索の構造を理解したうえで選択できるようになる。

AIに振り回される側ではなく、AIに選ばれる側へ。その転換点に立つために必要なことを詰め込んだ一冊です。

主な内容

序章：はじめに

第1部：AIによる革命的変化の理解 ― なぜ今、AIO（AI最適化）とLLMOが重要なのか

第2部：戦略の設計ーAIにえらばれるためのコンテンツとブランドの構築

第3部：運用の実践 ― LLMOpsフレームワークの導入

第4部：AIO／LLMOの対策方法と未来展望

第5部：株式会社デジタルトレンズ 代表 姫野慎太郎が語る、AI時代の伴走者としての使命

「読んで終わり」にしない ― 書籍の知見を実装するLLMOコンサルティング

本書で示した戦略を、実際の成果へとつなげるために、デジタルトレンズでは、書籍の内容を各企業様のWebサイトへ実装・運用する「LLMO（AIO/GEO）コンサルティング」を提供しています。

こんな課題をお持ちの企業様へ

- ChatGPTやGeminiで検索しても、自社サービス出てこない- SEO対策はしているのに、なぜかAIに引用されない- 自然検索流入が減少し、問い合わせや売上への影響が不安

LLMO対策は、SEO対策の延長線上にあります。

AIがコンテンツを正しく理解できる構造基盤を整え、自社の情報をAI回答の情報源として参照されるよう最適化することで、AI検索での可視性の向上、権威性・信頼性の強化、成果につながりやすい顧客の獲得を支援します。

サービスの主な特徴

- LLMO診断（内部対策調査・改善仕様書作成、プロンプト調査、競合引用分析、ロードマップ＋KPI設計）- LLMO対策向けコンテンツ制作（調査・設計から執筆・校正・公開まで一気通貫）- 月次定例＋レポーティング（各AIからの引用・流入状況を定量的に可視化し継続改善）- 自社開発ツール「デジライト」によるAI言及・被引用状況のリアルタイム可視化

料金は月20万円～、初期費用はありません。

診断から、戦略設計、実行、月次改善まで一貫して支援します。

▼ まずは無料診断から ― 自社がAIにどう見られているかを把握

お問い合わせ：https://dgtrends.com/contact/

LLMOコンサルティング詳細：https://dgtrends.com/service/seo/llmo-consulting/

※無料診断のご提供には一定の条件がございます。

著者プロフィール

姫野 慎太郎（ひめの しんたろう） 株式会社デジタルトレンズ 代表取締役。

2009年に京都大学経済学部を卒業後、株式会社イトクロに入社。

メディア事業部責任者やSEO対策チームの副責任者、海外拠点の立ち上げなどを歴任し、国内外でWebマーケティングに従事。

2012年に独立し、株式会社デジタルトレンズを創業。20年以上にわたり数百のWebサイトを検索上位に押し上げ、クライアント企業の売上向上に貢献してきた。

書籍概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160874/table/16_1_03d67bf292eef725b76721c45944e0d5.jpg?v=202606150551 ]

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会社概要

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