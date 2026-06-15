イデア・レコード、飲食店特化型予約管理システム「お席トットくん」を初期費用0円・月額固定費0円で提供開始

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：柏田康雄、以下 当社）は、飲食店特化型予約管理システム「お席トットくん」を初期費用0円・月額固定費0円で提供開始したことをお知らせします。

「お席トットくん」は、大手グルメサイトに加え、Google・LINEからの予約を一元管理できる飲食店特化型の予約台帳システムです。

特許取得済みのサイトコントローラー技術により、各媒体の空席在庫をリアルタイムに自動連携し、ダブルブッキング防止と予約機会の最大化を支援します。

提供開始の背景

外食大国日本が誇る大手グルメサイト各社は、お店探しをするお客様に寄り添い、メリットのあるネット予約施策はもちろん、予約プログラムそのものにおいても大変優れた仕組みを提供しています。

店舗のオペレーション次第では、飲食店の売上に大きく寄与できる、いまや欠かすことのできない外食インフラと言えます。

一方で、飲食店における大手グルメサイトやGoogle検索、LINEなどからのネット予約は、主要な集客導線であるにもかかわらず、各サイトごとに予約を管理する運用には大きな負担が生まれ、確認漏れやダブルブッキング、スタッフ間の情報共有不足を招きやすいという課題もあります。

その結果、自らネット予約の解放数や在庫数に制限を設け、消極的になってしまっている店舗も多く存在しています。

当社はこれまで、複数グルメサイト・自社Web・電話予約などを1つの画面で管理できる「お席トットくん」を提供し、飲食店の予約業務の効率化と売上向上を支援してきました。

しかし、初期費用や月額料金が導入のハードルとなり、十分なデジタル化に踏み出せない店舗も少なくありませんでした。

そこで当社は、テイクアウト・デリバリー注文の統合管理システム「注文一括管理くん」の無料提供に続く固定費ゼロ施策の第二弾として、予約管理領域でも導入時の定額負担を撤廃し、飲食店が固定費を気にせず予約DXに踏み出せる料金体系へと刷新しました。（前回のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000017143.html)）

サービス概要：飲食店特化型予約管理システム「お席トットくん」

「お席トットくん」は、飲食店の現場オペレーションに根ざしたクラウド型の予約・配席管理システムです。

1. 複数グルメサイトを1画面で統合管理

大手グルメサイトなどの外部メディア予約をひとつの管理画面に集約し、受注からステータス変更まで一元操作できます。

複数端末を行き来する必要がなくなり、確認漏れや転記ミスのリスクを抑制します。

※タイムテーブルイメージ

2. 特許取得済みサイトコントローラーでダブルブッキング防止

当社が保有する予約一元管理装置（特許第6736038号）をはじめとする特許技術により、複数媒体にまたがる予約・在庫を一元的に制御し、ダブルブッキングの自動判定や複合回転在庫の安全な開放を実現しています。

異なる席タイプを組み合わせた回転設計や、媒体別・時間帯別の在庫配分など、従来の予約管理システムでは運用が難しかった領域まで含めて自動化を支援します。

※サイトコントローラーに関する特許：特許第6736038号／第6736039号※本リリースおよび当社公式サイトに記載されている、サイトコントローラーに関する特許の知的財産権は、株式会社イデア・レコードに帰属します。第三者による無断使用・模倣・特許侵害等の事実が判明した場合には、当社は法的措置を含め、権利を適切かつ厳正に行使してまいります。

3. Google・LINEで予約との自動連携

Google マップやGoogle検索の「Google で予約」、LINE PLACE／LINEミニアプリからの予約も空席とリアルタイムに連携し、変更・キャンセルも自動で台帳へ反映します。

新規チャネルからの予約機会を逃さず、グルメサイト以外の集客経路も最大限活用できます。

※Googleで予約台帳の自動連携イメージ

4. 主要POS・OESと連携し、会計まで一気通貫

主要POS・OESと連携することで、予約情報を店舗の会計システムへ自動連携し、伝票の二度打ちや人為的ミスを最小化します。

来店・退店情報に応じて空席を自動でネット予約に再開放することで、当日の空席を有効活用し、売上の最大化を図ります。

5. CRM・事前決済・AI副店長まで一気通貫

来店データをもとにしたリマインド・アップセル配信、無断キャンセル対策の事前決済機能、電話を自動応答するAI副店長など、予約まわりの課題をまとめて解決する機能を搭載しています。

詳しくは公式サイトへ：https://gate-series.com/reserve/gate_tottokun/

ご利用料金

「お席トットくん」は、初期費用・月額固定費0円でご利用いただけます。

・ 初期費用：0円

・ 月額固定費：0円

・ 料金形態：予約が入った分だけお支払いいただく成果報酬型

チェーン店・複数店舗を運営される法人様向けには、お支払いを定額とするプランもご用意しています。詳細はお問い合わせください。

詳しくは公式サイトへ：https://gate-series.com/reserve/gate_tottokun/

導入事例

他社台帳から切り替えた店舗では、ネット予約売上が前年比約130％、来店客数が約115％となった事例もあります。

※導入店舗の一例であり、効果を保証するものではありません。

※導入店舗様の一例であり、効果を保証するものではありません。

お席トットくんが保有するサイトコントローラーに関する特許

当社は設立以来、飲食店の現場課題に向き合いながら、グルメ媒体の効果を最大限に引き出すためのサイトコントローラー技術を独自に開発してきました。その中核となるのが、予約・在庫・解析・時間帯制御を一体で扱う以下の特許群です。



・ 特許第6736038号 予約一元管理装置

複数媒体の予約・在庫を一元で制御し、二重予約の自動判定や複合回転在庫の安全な開放を可能にする技術です。

・ 特許第6736039号 解析情報一元管理装置

予約・売上・媒体別反応データを統合し、グルメ媒体ごとの集客効果を可視化する解析基盤を提供します。

・ 特許第6924459号 受付時間枠制限装置

時間帯ごとの受付枠や在庫制御を行い、ピーク時間帯の過剰予約や機会損失を防ぐための制御ロジックを備えています。

これらの特許により、「お席トットくん」は単なる予約台帳にとどまらず、複数グルメ媒体の在庫を統合的にコントロールし、予約機会の最大化と現場オペレーション負荷の削減を両立する“予約インフラ”として機能します。

※本リリースおよび当社公式サイトに記載されている、サイトコントローラーに関する特許の知的財産権は、株式会社イデア・レコードに帰属します。第三者による無断使用・模倣・特許侵害等の事実が判明した場合には、当社は法的措置を含め、権利を適切かつ厳正に行使してまいります。

最後に～

飲食店の現場では、予約業務のデジタル化が必要だと分かっていても、初期費用や月額固定費が導入のハードルになるケースが少なくありませんでした。今回の『お席トットくん』固定費ゼロ化は、そうした障壁を取り除き、より多くの店舗が予約DXに踏み出せる環境をつくるための取り組みです。

当社が保有する特許取得済みのサイトコントローラー技術を土台に、複数グルメ媒体の予約一元管理と在庫の最適化を、個店から大手チェーンまで幅広くお届けしていきます。今後も、外食特化のBPaaS企業として、飲食店の売上最大化と生産性向上の両立を支援してまいります。

株式会社イデア・レコードについて

2012年の創業以来、外食・中食・小売・ホテル領域で、予約・注文・顧客管理を支える店舗OSを開発・提供してきました。

外食のDX化によって飲食店オーナーが本業に専念できる環境をつくるため、飲食特化のBPaaS企業として、飲食店特化型のコールセンター、オールインワンツールGATEシリーズ、媒体編集、オウンドメディア構築・運用やMEO・SEOなどのマルチメディアサービス「スゴク・イイ・マーケティング」など、「人×テクノロジー」によるBPaaSを提供しています。

導入実績は5,000店舗以上、予約・注文・配席最適化などに関する特許を20件以上取得しています。

■株式会社イデア・レコード 概要

商号：株式会社イデア・レコード

本社：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者名：柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：飲食店向けBPaaS事業、オールインワンツール「GATEシリーズ」の開発・提供、コールセンター運用、Web／デジタルマーケティング支援（MEO・SEO・広告運用など）

コーポレートサイト：https://www.idearecord.co.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ先：

株式会社イデア・レコード 広報担当（左川・阿部）

TEL：03-6635-7070

お問い合わせフォーム：https://idearecord.co.jp/contact/