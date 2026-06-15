JP SMART SIM、音声通話プランSIM申し込み時の本人確認において佐川急便株式会社の「受取人確認サポート」の利用を開始

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DXHUB株式会社

DXHUB株式会社（本社：京都府京都市下京区中堂寺、代表：澤田賢二、以下「DXHUB」）は、2026年6月15日（月）より、在留外国人向け通信サービス「JP SMART SIM」（以下「当サービス」）において佐川急便の「受取人確認サポート」を利用した本人確認サービスの提供を開始いたします。



■ 提供開始の背景

2026年6月14日(土)から第二世代在留カード、特定在留カード（在留カード+マイナンバーカード）が新たに運用開始されることを受け、当サービスにおいても該当の在留カードによる非対面の申し込みに対応できるよう、佐川急便の「受け取り確認サポート」を利用した本人確認サービスを提供することになりました。



■ 佐川急便「受け取り確認サポート」による本人確認の流れ




日本国内から第二世代在留カード、特定在留カード（在留カード+マイナンバーカード）を本人確認書類として非対面による当サービスのCALL SIM（音声通話プラン SIMカード／eSIM）をお申し込みいただく場合、佐川急便の「受け取り確認サポート」による本人確認をいただきます。



ご利用開始までの流れは以下の通りです。


- オンライン申し込み時に在留カードの写しをアップロード
- 初期費用のお支払い
- 佐川急便の配達時に契約者ご本人様による在留カードの提示後、利用開始

*旧在留カード（2026年6月13日以前に発行）によるお申し込みの場合でも、佐川急便による本人確認サービスをお選びいただくことは可能です。


詳しい本人確認の手順ガイド（多言語対応）は、JP SMART SIM 公式サイト(https://jpsmart.net/ja/pages/identity_verification?tab=sagawa) にてご参照ください。



■ 佐川急便「受け取り確認サポート」による本人確認の特徴

お客様の端末環境に依存しない契約で在留外国人にやさしい


運用開始間もない第二世代在留カードや特定在留カードでは、仕様要件に適応したeKYCサービスがまだ少ない中、非対面による申し込みの場合においても、佐川急便の「受け取り確認サポート」の本人確認サービスはICチップの読み取りが不要なため、端末依存しない本人確認が実現可能です。



■ JP SMART SIMとは

外国人留学生、技能実習生をはじめ、主に「在留外国人」の方を対象としたSIMカード/eSIMなどの通信サービスを提供しております。主な特徴は以下のとおりです。詳しい情報は公式ウェブサイト(https://jpsmart.net/ja)をご参照ください。


【JP SMART SIMの特徴】


　・8か国語以上の多言語カスタマーサポート


　・在留カード／パスポートで簡単申込可能


　・クレジットカードや口座がなくてもOK　コンビニでの支払いが可能


　・契約期間の縛りや解約金なし




■ 「JP SMART SIM」販売代理店　募集中！

DXHUBでは在留外国人向けの通信サービス「JP SMART SIM」の販売代理店を募集しております。メイン事業の付帯サービスや他社との差別化の一環として、SIMやその他通信サービスの取り扱い、販売を行ってみませんか？



ご興味のある事業者様はお気軽にご連絡くださいませ。


問い合わせ先：sales@dxhub.co.jp



■ DXHUB株式会社　会社概要

事業内容：


・在留・訪日外国人向け通信


・在留外国人/受け入れ企業支援


・IoT/M2M向けSIMサービス


・各種クラウドソリューションの導入・運用支援


代表取締役社長：澤田賢二


URL：https://dxhub.co.jp/



■ 本プレスリリースに関するお問合せ

DXHUB株式会社 JP SMART SIM窓口


電話：075-315-5906


E-mail：info@dxhub.co.jp