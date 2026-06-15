JP SMART SIM、音声通話プランSIM申し込み時の本人確認において佐川急便株式会社の「受取人確認サポート」の利用を開始

DXHUB株式会社

DXHUB株式会社（本社：京都府京都市下京区中堂寺、代表：澤田賢二、以下「DXHUB」）は、2026年6月15日（月）より、在留外国人向け通信サービス「JP SMART SIM」（以下「当サービス」）において佐川急便の「受取人確認サポート」を利用した本人確認サービスの提供を開始いたします。

■ 提供開始の背景

2026年6月14日(土)から第二世代在留カード、特定在留カード（在留カード+マイナンバーカード）が新たに運用開始されることを受け、当サービスにおいても該当の在留カードによる非対面の申し込みに対応できるよう、佐川急便の「受け取り確認サポート」を利用した本人確認サービスを提供することになりました。

■ 佐川急便「受け取り確認サポート」による本人確認の流れ

日本国内から第二世代在留カード、特定在留カード（在留カード+マイナンバーカード）を本人確認書類として非対面による当サービスのCALL SIM（音声通話プラン SIMカード／eSIM）をお申し込みいただく場合、佐川急便の「受け取り確認サポート」による本人確認をいただきます。

ご利用開始までの流れは以下の通りです。

- オンライン申し込み時に在留カードの写しをアップロード- 初期費用のお支払い- 佐川急便の配達時に契約者ご本人様による在留カードの提示後、利用開始

*旧在留カード（2026年6月13日以前に発行）によるお申し込みの場合でも、佐川急便による本人確認サービスをお選びいただくことは可能です。

詳しい本人確認の手順ガイド（多言語対応）は、JP SMART SIM 公式サイト(https://jpsmart.net/ja/pages/identity_verification?tab=sagawa) にてご参照ください。

■ 佐川急便「受け取り確認サポート」による本人確認の特徴

お客様の端末環境に依存しない契約で在留外国人にやさしい

運用開始間もない第二世代在留カードや特定在留カードでは、仕様要件に適応したeKYCサービスがまだ少ない中、非対面による申し込みの場合においても、佐川急便の「受け取り確認サポート」の本人確認サービスはICチップの読み取りが不要なため、端末依存しない本人確認が実現可能です。

■ JP SMART SIMとは

外国人留学生、技能実習生をはじめ、主に「在留外国人」の方を対象としたSIMカード/eSIMなどの通信サービスを提供しております。主な特徴は以下のとおりです。詳しい情報は公式ウェブサイト(https://jpsmart.net/ja)をご参照ください。

【JP SMART SIMの特徴】

・8か国語以上の多言語カスタマーサポート

・在留カード／パスポートで簡単申込可能

・クレジットカードや口座がなくてもOK コンビニでの支払いが可能

・契約期間の縛りや解約金なし

■ 「JP SMART SIM」販売代理店 募集中！

DXHUBでは在留外国人向けの通信サービス「JP SMART SIM」の販売代理店を募集しております。メイン事業の付帯サービスや他社との差別化の一環として、SIMやその他通信サービスの取り扱い、販売を行ってみませんか？

ご興味のある事業者様はお気軽にご連絡くださいませ。

問い合わせ先：sales@dxhub.co.jp

■ DXHUB株式会社 会社概要

事業内容：

・在留・訪日外国人向け通信

・在留外国人/受け入れ企業支援

・IoT/M2M向けSIMサービス

・各種クラウドソリューションの導入・運用支援

代表取締役社長：澤田賢二

URL：https://dxhub.co.jp/

■ 本プレスリリースに関するお問合せ

DXHUB株式会社 JP SMART SIM窓口

電話：075-315-5906

E-mail：info@dxhub.co.jp