たくろう、ABEMAでの初MCに挑戦！特別番組『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』6月18日（木）夜9時よりABEMAで生放送！JO1 河野純喜、堀田茜、丸山桂里奈、鄭大世らが出演

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・たくろうがABEMAでの初MCを務めるサッカー特番『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』を、2026年6月18日（木）夜9時より生放送いたします。

MCを務めるのは、お笑いコンビ・たくろう。今回がABEMAでの初MCとなります。進行はABEMAアナウンサー・瀧山あかねが担当。ゲストには、高校時代に全国大会へ出場した経験を持つJO1・河野純喜、家族ぐるみでサッカーを応援しているというサッカー好き女優・堀田茜、元プロサッカー選手の丸山桂里奈、鄭大世が出演します。

番組では、サッカー観戦で知っていると“通っぽく見える”キーワードをクイズや実演を交えながら楽しく解説。サッカー初心者のたくろう・赤木が、豪華出演者たちからサッカーの魅力を学びながら、国際大会の観戦がもっと楽しくなる知識を身につけていきます。また、気になるサッカー用語や選手情報を Google 検索(TM) の AI モードで検索しながら学ぶ企画も実施。初心者からサッカーファンまで楽しめる内容をお届けします。

放送に先立ち、たくろうの赤木裕は、「なかなかチャレンジングな人選だと思いますが、ミーハーながら大きな国際大会は毎回楽しみにしています。視聴者の皆さんと一緒に僕も勉強しながら、気持ちを高めていきたいです！」と意気込みを語ったほか、きむらバンドは、「我が人生に番組MCなんて言葉が降りかかってくるとは！！！最高の幸せです！！」と喜びをコメント。また、JO1・河野純喜は、「是非皆さんで今年の日本サッカーを盛り上げましょう！」と視聴者へ呼びかけました。（※コメント全文は下記に掲載）

豪華出演者とともにサッカーの魅力を楽しく学べる特別番組を、ぜひABEMAでお楽しみください。

【出演者コメント全文】

＜たくろう コメント全文＞

▼赤木裕

――ABEMAでの初MCとなりますが、生放送を控えた今の心境を教えてください

テレビ番組でMCをするのは初めてですし、生放送の経験も少なく、これまで出演した生放送では、司会の方からのフリに絶句してしまい、現場を混乱に陥れたことがあります（笑）。

しかも今回は、知識がほとんどないサッカーの番組。なかなかチャレンジングな人選だと思いますが、スポーツ全般大好きですし、ミーハーながら大きな国際大会は毎回楽しみにしています。視聴者の皆さんと一緒に僕も勉強しながら、気持ちを高めていきたいです！

――「サッカー通ぶれるワード」が番組テーマですが、たくろうさんが考える「お笑い通ぶれるワード」があれば教えてください

数年前から良く使うようになった「ニュアンスおもろい」です。

ロジックでは説明できないけど、なんとなく面白い時に使います。僕らのM-1のネタでいうと、2本目の「ビバリーヒルズ」の「一応連絡は入れといてくれよ」とかは、まさにニュアンスのおもしろさですね。

――視聴者へのメッセージをお願いします

サッカーは大きな国際大会の時だけ見るというかなりのニワカファンなのですが、いつもちゃんと早起きするくらい熱く応援しています。だからこそ、今回もすごく楽しみにしています。

この番組で知識を得て、サッカー観戦をより楽しめるポイントを一緒に増やしていきましょう！

▼きむらバンド

――番組MCとなりますが、生放送を控えた今の心境を教えてください

我が人生に番組MCなんて言葉が降りかかってくるとは！！！

最高の幸せです！！

全力でぶつからせて頂きます！！！！

――「サッカー通ぶれるワード」が番組テーマですが、たくろうさんが考える「お笑い通ぶれるワード」があれば教えてください

あの人裏回しエグいから作家さんから重宝されそうやな

――視聴者へのメッセージをお願いします

僕はとんでもなく気合い入ってますが、見て頂く皆さんは極上リラックス状態で楽しんで見て頂きたいです！！

＜JO1・ 河野純喜 コメント全文＞

――高校時代に全国大会へ出場された河野さんですが、サッカー番組の出演にあたり意気込みを教えてください

JO1としても、サッカー好きとしても、今年は熱すぎる！皆さんがワクワクして、サッカーを見ていただけるように、魅力をたくさん伝えたいです。

――「サッカー通ぶれるワード」が番組テーマですが、河野さんが考える「JO1通ぶれるワード」があれば教えてください

「遅刻したら自腹」、「Go to the TOP」

――視聴者へのメッセージをお願いします

是非皆さんで今年の日本サッカーを盛り上げましょう！

■特別番組『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』放送概要

放送日時： 2026年6月18日（木）夜9時～夜10時

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/9drbBcTPqaM26B

出演者：

MC：たくろう

進行：瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

ゲスト：堀田茜、河野純喜（JO1） 、丸山桂里奈、鄭大世

提供： Google（Google 検索）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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