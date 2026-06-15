VMFi、リアルタイム多言語翻訳ソリューション「TranSpeech」を上智大学に実装！教育・運営現場における言語を超えた円滑なコミュニケーションの実現

VMFi株式会社「TranSpeech」を活用した上智大学のイベント会場にて

VMFi株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：彭 徳新）は、AIを活用したリアルタイム多言語翻訳ソリューション「TranSpeech（トランススピーチ）」を上智大学（東京都千代田区）のダイバーシティ・サステナビリティ推進室、基盤教育推進室および経営企画グループに導入しました。

■上智大学への導入背景

上智大学は、日本語を母語としない外国人学生および教職員が多数在籍している国際色豊かな大学であるため、多言語コミュニケーションの円滑化を図ることを目的として 、多言語翻訳ソリューション

「TranSpeech」を導入しました。なお、当取り組みは、東京都の以下の事業の一環として行われたものです。

事業背景： 東京都「社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業」

HP：https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/

■3つの活用シーン

上智大学では「TranSpeech」が以下の3つの主要イベントにおいて活用されました。

1. ダイバーシティ・サステナビリティ推進室主催の動画コンテスト

「Sustainability Through Your Lens」表彰式

動画コンテストの表彰式にて活用。受賞者・協賛企業・学生など多国籍な参加者が集まる中、司会者の日本語を英語で、受賞者の英語スピーチは日本語でスクリーンに投影しました。リアルタイムな翻訳表示により、参加者全員が感動を共有できる場を創出しました。

動画コンテストのイベント会場にて

2. 基盤教育推進室「新任教員向けFD研修会」

教員向けFD研修会の研修会場にて

教員支援体制の強化を図るため、教員・職員約50名が参加する対面形式の研修会にて活用。日本語による講義内容をリアルタイムで英語を字幕表示しました。なお、同室では「TranSpeech」を

2026年度中に計3回利用予定です。

3. 経営企画グループ「法人説明会」

法人の運営方針や事業概要などを教職員に広く周知するための説明会にて活用。専門的な内容が含まれる日本語の説明を英語でリアルタイム表示することで、理解度の向上および参加者間の情報格差の解消に寄与いたしました。

■リアルタイム字幕翻訳サービス「TranSpeech」の特長

「TranSpeech」は、国際会議・講演会・セミナーなどに特化したリアルタイム多言語翻訳ソリューションです。登壇者の言葉がリアルタイムにて翻訳され、会場のモニターに字幕表示されるため、来場者はタイムリーに登壇者の発話内容を理解できるようになります。

多言語サポート：

日本語、英語、中国語（繁体）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語などをサポート。

超高速処理：

市販の翻訳エンジンよりも圧倒的に速い処理速度を実現。登壇者の言葉をタイムラグを最小限に抑えて字幕化します。

高い信頼性と実績：

これまで1,000回以上の国際イベントや講演会で採用。京都スマートシティエキスポでは4年連続で採用されるなど、プロの現場にて高く評価されています。

簡単セットアップ：

パソコンとマイクがあれば、わずか10分で設定完了。どのような会場においても、専門知識なしで手軽にご利用いただけます。

■今後の展望

VMFiは、今回の「Be Smart Tokyo」事業の一環としての社会実装を通じ、上智大学における「通年で

のTranSpeech利用」を深化させてまいります。テクノロジーにより教育現場における「言語の壁」を取り除き、グローバルな知の交流を支え続けるとともに、他の教育機関や地方自治体への展開も加速させてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

VMFi株式会社 広報担当：蔣 旻曄（チャン・ミンイエー）

TEL：03-6747-9436

MAIL：minchiang@vmfi.net

VMFi株式会社について

VMFiは、AI技術を活用した革新的な翻訳ソリューションを提供するスタートアップ企業です。リアルタイム字幕翻訳「TranSpeech」や、対面接客を支援する「TransDisplay」など、ハードとソフトを統合した製品をグローバルに展開し、言語の壁がない社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社名： VMFi株式会社

所在地： 〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

八重洲セントラルタワー7階 ワークスタイリング

代表取締役： 彭 徳新（マクスウェル・ペン）

設立： 2020年（台湾）、2025年（日本法人）

HP： https://vmfi.net/

」について

東京都の社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本事業は「スマート東京」の実現に向けて、令和4年度より開始している「スマートサービス実装促進プロジェクト」の後継事業として、社会課題の解決に向け、インクルーシブをテーマとするスマートサービスの社会実装を支援していきます。デジタルサービスの活用により、個人をエンパワーメントし、手取り時間の増加、困りごとの解決を実現することで、社会課題の解決を前進させることをゴールとして取組を推進していきます。

URL：https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/

実装促進事業者：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

URL：https://be-smarttokyo-ctc.jp/