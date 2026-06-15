【山崎実業 新商品のお知らせ】 壁に浮かせて設置できるスリムな傘立てや、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンドなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社壁付け傘立て タワー

■浮かせてすっきり、省スペース傘収納

玄関やシュークローゼットの壁に浮かせて設置できる、スリムな傘立て。

省スペースで場所を取らず、玄関まわりをすっきり整えます。

受け皿は取り外し可能でお手入れしやすく、傘だけでなく長物の収納にも便利。

折りたたみ傘を掛けられるフック付きで使い勝手も抜群です。

本体はベースに差し込むだけの簡単設置で、石こうボードピンを使用するため壁の穴も目立ちにくく、手軽に取り付けられます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250321?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT陶器 お玉スタンド タワー

■引っ掛けるだけで、スッと自立

立てたお玉を美しく見せる、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンド。

内側の突起に引っ掛けることで、安定して自立させることができ、キッチンでも食卓でも洗練された印象に。

味見用の小皿としても使える実用性を備えながら、置くだけで空間を整える存在感。

機能と美しさを両立した一品です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250300?_pos=1&_sid=3b0ca336a&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT折りたたみダブルコースター タワー

■広げても畳んでも、使い分け自在

広げれば2面、たためば1面として使えるダブルコースター。

ワイドに使いたいときは広げて、コンパクトに使いたいときは折りたたんで、シーンに合わせて使い分けできます。

シリコーン素材で滑りにくく、置いたものをしっかり安定。お手入れも簡単です。

フラットな裏面を使えば最大3つまでドリンクを置くこともでき、使い方の幅が広がる便利なアイテムです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250375?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTボトル型 ハーフティッシュケース タワー 蓋付き

■車内にぴったり、清潔に使える筒型

車のドリンクホルダーやドアポケットにぴったり収まる、ハーフティッシュ対応のボトル型ティッシュケース。

車内はもちろん、デスクや洗面所などシーンに合わせて使えます。

パッキン付きのフタでしっかり密閉でき、ホコリを防いで清潔にキープ。

市販のハーフティッシュを丸めて手軽に詰め替えられ、日常使いにも便利なアイテムです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250331?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネット ラップホルダー タワー レンジフード用

■浮かせて収納、使いたい瞬間にサッと取り出し

マグネットで浮かせて収納できるラップホルダー。

レンジフードに取り付けられるため、使いたいときにサッと取り出せて作業もスムーズに。

調理スペースをすっきり保ちながら、日常使いをより快適にしてくれる便利なキッチンアイテムです。

冷蔵庫など、マグネットの付く壁面なら、レンジフード以外でも使用できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250274?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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