『ツレがうつになりまして。』の細川貂々、念願の初・創作絵本『タネがひとつぶ』がついに発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、絵本『タネがひとつぶ』（https://www.tokuma.jp/book/b677347.html）を、6月12日（金）に発売いたしました。

「ずっと絵本が作りたかった」――メンタルヘルスに向き合ってきた細川貂々氏が、今なぜ“子どもの本”を描くのか？

以前、メンタルヘルスのイベントに関わった際、「こども時代が楽しくないと大人になっても楽になれない」という思いを抱き、「こども向けの仕事をしたい。ずっと絵本が作りたかった」と思うようになった細川氏。その念願が形になったのが、本作『タネがひとつぶ』です。実はこの物語は、13年前に細川氏が息子さんと一緒に考えた物語がベースになっており、13年の時を経てついに念願の書籍化となった、著者にとっても特別な一冊です。

第71回産経児童出版文化賞を受賞するなど、児童書の世界でも注目を集める著者が、絵と文の両方を手がけた、優しさとユーモアが詰まった絵本が完成しました。

駄菓子屋のくじ引きで当たったのは……地味なタネ！？ 予想外の展開がゆかいな、爆笑＆ほっこりストーリー

【あらすじ】

フクくんと、ねこくんが、駄菓子屋のくじびきであたりを引きました。景品は、タネ。

「えー？」とフクくんががっかりすると、駄菓子屋のおばさんが言いました。

「これは、ふしぎなタネ。つちにうめて、みずをやれば、すぐにおおきくなるから。むふふ」

フクくんとねこくんは、おばさんに言われたとおり、タネをつちにうめて、水をやります。

すると……？

著者プロフィール

ほそかわてんてん

1969年生まれ。セツ・モードセミナー卒業後、漫画家、イラストレーターとして活躍。夫のうつ病を描いた『ツレがうつになりまして。』（幻冬舎）がヒット。ドラマ化、映画化される。その他の作品に、『タカラヅカが好きすぎて。』（幻冬舎）、『生きづらいでしたか？ 私の苦労と付き合う当事者研究入門』（平凡社）、精神科医水島広子との共著「それでいい」シリーズ（創元社）、子ども向けの作品に、「がっこうのてんこちゃん」シリーズ（福音館書店）、『こころってなんだろう』『みらいってなんだろう』『しごとってなんだろう』『おかねってなんだろう』（講談社）など。『がっこうのてんこちゃん はじめてばかりでどうしようの巻』（福音館書店）で第71回産経児童出版文化賞受賞。

書誌情報

X :https://x.com/hosokawatenten@hosokawatentenInstagram :https://www.instagram.com/hosokawatenten/hosokawatenten

タイトル：タネがひとつぶ

[作・絵] ほそかわてんてん

[発売日] 2026年6月12日（金）

[定価] 1870円（税込）

[判型／ページ数] B5変・32ページ

[ISBN] 978‐4‐19‐866214-1

[発行] 徳間書店

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b677347.html

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