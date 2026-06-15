まちゃまちゃ「いまだに耳が聞こえなくなっちゃう」ブレイク時の過酷ロケを回顧　「『お前が何言ってんだ』って言われると思うけど…」50歳独身芸人の結婚観と、高円寺のスナックママとしての“幸せ”な現在

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」にて、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した最新話を6月13日（土）より配信開始いたしました。

（配信URL：https://abema.tv/video/episode/89-116_s35_p417）

【動画】『エンタの神様』で大ブレイク まちゃまちゃにNO MAKEが密着(https://x.com/News_ABEMA/status/2065615137189327327)

■「やっと見返せるときが来た」まちゃまちゃ、借金完済＆親にも認められた『エンタの神様』への感謝を語る

番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出されました。そんなまちゃまちゃは、千葉県で美容室を営む両親のもとに生まれ、親の反対を押し切って芸人の道へ進みました。しかし、なかなか芽が出ず、生活費のために借りた借金は300万円近くまで膨れ上がったといいます。芸人を辞めようと思っていた矢先、日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』への出演をきっかけにブレイクを果たします。当時について、まちゃまちゃは「やっと見返せるときが来た」と回顧。同番組の出演を機に地方営業の仕事も急増したといい、「借金も返せましたし、親も認めてくれたし、自分の行きたいところに行けるようになったし、家も借りられた」と生活が一変したことを明かしました。そんな『エンタの神様』に対して「出演者の中で誰よりも『神様』だと思ってる」と深い感謝を語りました。

■絶頂期の裏で抱えていた「信じられないストレス」…「いまだに耳が聞こえなくなっちゃう」ブレイク時の過酷ロケを回顧

売れっ子芸人の仲間入りを果たしたまちゃまちゃですが、その陰で「信じられないストレス」を抱えていたといいます。その一番の原因は当時のマネージャーとの関係にあったといい、「請求書を渡さないとか、もちろん現場にも来ない。仕事内容が分からないまま（現場に）行く」こともあったと不満を吐露しました。さらに、ブレイク芸人として多忙な中での過酷なロケについても言及。「寝ないで地方の海に行って、素潜りをしなきゃいけない。でも、できないんです、私」と振り返り、「水中カメラマンさんのことを好きになりかけましたね。だって命かかってるので」「そういうのにも（マネージャーは）現場についてくるわけでもない。本当にそれが最初に『嫌だなぁ、つらいなぁ』と思った。それで耳もやっちゃってます」「いまだにストレスで聞こえなくなっちゃう」と、当時の無理な仕事が現在も体に影響を及ぼしていることを明かしました。

■「『お前が何言ってんだ』って言われると思うけど…」50歳独身芸人の結婚観と、高円寺のスナックママとしての“幸せ”な現在

また、現在50歳を迎え、独身を貫くまちゃまちゃは、自身の結婚願望については「とっくのとうに失われました」ときっぱり。「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど、いろんなケースを見ていたら楽しそうじゃないなと思って」と持論を展開し、「『親になって分かった親への思い』みたいなことを言ってる方、すごく嫌です。親にならなくてもめちゃくちゃ分かるんで」「そういうのを見ているとなおさら『結婚って何？』って思いますね」と独自の結婚・家族観を語りました。そんなまちゃまちゃは自身の現在の生活について、「自分のための楽しいことしかしてないので、これを多分、世は幸せと言うんだろうな。これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」「幸せでしかない」と清々しい笑顔で語りました。

女性芸人の一本気な生き方に迫る密着の全貌は、現在もABEMAにて無料でご視聴いただけます。ぜひご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMA密着企画「NO MAKE」概要

“あの人の素顔は…” 「NO MAKE」では、俳優・タレント・アーティスト・モデルの素顔に密着。表舞台に立つ人の、知られざる過去とそれを受け止めた“イマ”に迫ります。 見れば、きっと…「あの人を、話したくなる」

番組URL： https://abema.tv/video/title/89-163

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/