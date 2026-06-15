3Dフィギュア製作現場から生まれた、フルカラー3Dプリント向け最適化ソフト「Smart Layout」をリリース

株式会社Arcana製作所

株式会社Arcana製作所（所在地：長野県東御市、代表取締役：古川 貴一）は、MIMAKI製フルカラー3Dプリンター「3DUJ-2207」向けレイアウト最適化ソフトウェア「Smart Layout」の提供を開始しました。

Smart Layoutは、3Dプリント運用におけるレイアウト作業、見積作成、データチェック、空洞化処理を効率化し、インクコスト削減と造形時間短縮を実現するソフトウェアです。

開発背景

近年、3Dスキャン技術の普及により、人やペットを3Dデータ化し、フルカラー3Dプリンターでフィギュアとして製作するサービスへの需要が高まっています。

株式会社Arcana製作所では、全身3Dスキャナー「FacTrans for Fullbody」シリーズを通じて、多くのお客様の3Dデータ制作や3Dフィギュア製作を支援してきました。

一方で、フルカラー3Dプリントは高品質な造形が可能である反面、インクコストや造形時間が大きくなりやすく、試作品の製作や造形条件の検証にかかるコストが課題となっていました。

また、人物やペットの3Dフィギュアはサイズや形状が毎回異なるため、効率的なレイアウトやコスト算出を行うには経験とノウハウが必要であり、見積作成や造形準備にも多くの時間を要していました。

Smart Layoutは、こうした実際の運用現場で培った知見とノウハウをもとに開発されたソフトウェアです。レイアウト最適化、見積支援、エラーチェック機能に加え、モデル内部を空洞化して低コストなサポートインクへ置き換えることで、高価なモデルインクの使用量を削減します。

これにより、フルカラー3Dプリント工程全体の効率化を実現し、より収益性の高い運用を支援します。

主な特長

自動配置機能

空洞化機能

見積機能

エラーチェック機能

スケール最適化機能

導入効果

自動レイアウト例- モデルの向きを最適化し造形高さ（Z軸）を抑制- 造形エリア内へ効率的に自動配置- 造形時間短縮を支援- モデル内部を空洞化しモデルインク消費量を削減- 材料コストの低減を実現- 複数スケールを同時に比較- レイアウト後の個別見積に対応- 見積結果を効率的に出力(CSV出力)- STL/OBJデータのエラーを検出- 造形失敗につながるリスクを事前確認 ※エラー修正機能は搭載していません- 読み込み時の単位を一括指定- モデルサイズを一括変更

Smart Layoutを活用することで、

- レイアウト作業時間の短縮- 造形時間の削減- サポートインクおよび造形材料コストの削減- 見積業務の効率化

を実現し、フルカラー3Dプリント事業の収益改善に貢献します。

対応環境

入力形式：OBJ

出力形式：M3C（MIMAKI 3Dプリンターレイアウトファイル）

対応機種：MIMAKI 3DUJ-2207 ※3DUJ-553は今後対応予定

価格

サブスクリプションプラン

月額 3,980円（税込）

7日間の試用期間あり

今後の展開

株式会社Arcana製作所は、「3Dデータをより身近に」をコンセプトに、3Dデータの取得から活用・出力までを一貫して支援するソリューションを展開しています。

今後は、Smart Layoutをはじめとする各種ソフトウェアと当社が展開する全身3Dスキャナー「FacTrans」シリーズとの連携を強化し、3Dデータの取得から造形・コンテンツ制作までのワークフロー全体の効率化を実現します。映画・ゲーム制作、教育、研究開発、AI学習データ生成など、より高度な用途にも対応する製品開発を進め、3Dデータ活用の裾野を広げてまいります。

製品ページ

https://factrans.arcana-mfg.com/smart-layout/

■ お問い合わせ先

問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Arcana製作所

住所：〒389-0501 長野県東御市新張1259-1

E-mail：info@arcana-mfg.com

Web：https://arcana-mfg.com | https://factrans.arcana-mfg.com/