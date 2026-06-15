投資信託「ひふみ投信」シリーズおよび「ひふみクロスオーバー」シリーズ 運用責任者および運用体制変更のお知らせ

レオス・キャピタルワークス株式会社

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するSBIグループのレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：湯浅 光裕、以下「当社」）は、新しい経営体制のもとでの運用力強化の一環として、2026年6月16日付でひふみ投信シリーズ（ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金）とひふみクロスオーバーシリーズ（ひふみクロスオーバーpro、ひふみクロスオーバー年金）の運用体制を変更いたします。ひふみ投信シリーズは、内藤 誠を運用責任者とし大原 健司との２名体制で運用を行ないます。ひふみクロスオーバーシリーズは、松本 凌佳を運用責任者とし渡邉 庄太との２名体制で運用を行ないます。

■運用責任者および運用体制の変更内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49166/table/173_1_47833396488d8049619ccc6df97af90c.jpg?v=202606150551 ]

※両ファンドの運用責任者を務めてきた藤野 英人（前代表取締役社長）は2026年6月15日付で退任します。

■新しい運用体制についての動画

https://youtu.be/1oL1LKxP078

■ひふみ投信シリーズ 運用責任者 シニア・ファンドマネージャー 内藤 誠よりメッセージ

いつもひふみをご愛顧いただきありがとうございます。ひふみを運用させていただくことになり、大きな責任と期待を背負いながら日々運用しております。これまで以上に結果にこだわり、運用成果を皆様に長期にわたりお届けしていきます。加えて、安心して保有し投資を継続していただけるよう、「顔が見える運用」の徹底と私たちの特長である「足を使った調査活動」で投資先企業の素晴らしさを皆様に共有していきます。これからも長期で積立を安心して継続していただけるファンドであり続けられるよう努めてまいります。

シニア・ファンドマネージャー

内藤 誠

【経歴】同志社大学卒業、東北大学大学院理学研究科数学専攻修了後、三井住友信託銀行に入社。2018年、三井住友トラスト・アセットマネジメントへ出向。定量分析やクオンツファンドの開発・運用に従事。2022年1月にレオス・キャピタルワークス入社。2026年、東京都立大学大学院経営学研究科博士課程修了。

■ひふみ投信シリーズ シニア・ファンドマネージャー 大原 健司よりメッセージ

ひふみ投信シリーズは、市場環境が大きく変化する中でも、企業の本質的な価値や成長可能性を見極め、変化の兆しをいち早く捉えることで、継続的な超過収益の獲得を目指しています。

また、私たちは国内有数の規模を持つ投資家として、企業との対話や投資活動を通じて市場や企業の変化を後押しできる立場にもあります。運用成果への徹底したこだわりを持ちながら、投資先企業の価値向上を促し、市場に新たな価値と変化をもたらす存在であり続けたいと考えています。

シニア・ファンドマネージャー

大原 健司

【経歴】2004年大学卒業後、IBM Business Consulting Services（現IBM）を経て、三井住友アセットマネジメント（現三井住友DSアセットマネジメント）入社。日本株のファンドマネージャー、外国株のファンドマネージャー業務に従事する。外国株担当時には、ロンドン現地法人に出向。 2024年3月にレオス・キャピタルワークス入社。国内株式戦略部にて企業調査に従事。

■ひふみクロスオーバーシリーズ 運用責任者 シニア・ファンドマネージャー 松本 凌佳よりメッセージ

ひふみクロスオーバーproには大きな社会的意義があります。

実力のある素晴らしい日本の企業に上場前から投資することで、皆様と一緒によりよい未来をつくることに貢献できるからです。

上場株運用で培ってきたノウハウに加え、未上場企業の調査・投資を通じて蓄積してきた知見とネットワークを結集し、未上場・上場の境界を越えて投資の魅力と輝かしいリターンを皆様へお届けできるよう、全力を尽くします。

シニア・ファンドマネージャー

松本 凌佳

【経歴】2022年、東京大学経済学部経済学科卒業後、新卒でレオス・キャピタルワークス入社。小型株式戦略部で中小型のIPO企業、 内需企業を中心に調査を行なう。2024年９月よりひふみクロスオーバーproの運用を担う。

■ひふみクロスオーバーシリーズ シニア・ファンドマネージャー 渡邉 庄太よりメッセージ

レオスは2003年の創業以来、一貫して新興企業を応援してまいりました。ひふみクロスオーバーシリーズは飛躍を狙う企業を、未上場から投資させていただくファンドです。未来の日本社会に貢献できる会社を発掘し、資本市場を非連続的な成長の土台に活用していただけるよう、伴走してまいります。

シニア・ファンドマネージャー

渡邉 庄太

【経歴】1997年、大和証券投資信託委託（現大和アセットマネジメント）入社。アナリスト、ファンドマネージャーとして日本株運用を担当。2003年よりダイワSMAのプロジェクト立上げに参画後、同部門で日本中小型成長株の運用も担当。2006年にレオス・キャピタルワークス入社。

■「ひふみ投信」について

ひふみ投信は、運用資産残高1兆円を超える「ひふみ」シリーズの中で、レオス・キャピタルワークスが直接お客様に販売する直販専用の投資信託です。「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資しています。2008年の運用開始以来、18年間、足で稼いだ情報をもとに成長企業を発掘する目利き力と、市場の変化に柔軟に対応する「守りながらふやす」運用を実践してきました。2026年６月12日時点の純資産総額は2,160億円となります。

私たちは運用責任者が運用の考え方や今後の方針をお客様にお伝えする「顔が見える運用」と、保有期間に応じて信託報酬を実質的に還元する「資産形成応援団」という仕組みで、お客様の長期にわたる資産形成を応援します。ひふみ投信と証券会社・銀行等を通じて購入いただけるひふみプラス、確定拠出年金専用のひふみ年金は同じ投資方針・運用となります。3つのファンドからなる「ひふみ投信シリーズ」の純資産総額は2026年６月12日時点で1兆1,192億円となります。

「ひふみ投信」の月次運用レポート「ひふみのあゆみ」は以下よりご覧いただけます。

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/report/

■「ひふみクロスオーバーpro」について

「ひふみクロスオーバーpro」は、未上場企業と上場企業の双方に投資し、「上場」という枠組みを超えたクロスオーバー投資を行なう投資信託です。本ファンドは、 NISA を通じて未上場株と上場株の両方に投資できる公募投資信託として、2024年9月に運用を開始しました。

従来は限られた投資家に偏りがちだった未上場投資の機会を一般の個人にも広げながら、「上場前で資金調達が難しい」「上場後に長期視点の株主が減る」といった日本のスタートアップが直面してきた構造的課題に正面から向き合い、成長の初期から成熟段階までを一貫して支える新しい投資の形を目指しています。2026年4月8日付で純資産総額が500億円を突破するなど、多くの投資家から信頼と支持を集めています。

「ひふみクロスオーバーpro」は、当社直販口座もしくは販売パートナーより購入が可能です。

最新の販売会社一覧は以下をご参照下さい。

https://hifumi.rheos.jp/fund/crossover/about/?tab0=2#hf-distributor

「ひふみクロスオーバーpro」の月次運用レポートは以下よりご覧いただけます。

https://hifumi.rheos.jp/fund/crossover/report/

■レオス・キャピタルワークス株式会社について

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、顔が見える運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIグローバルアセットマネジメント株式会社（証券コード4765）のグループ会社です。なお、2026 年 12 月 1 日付で「SBI レオス・キャピタルワークス株式会社」に商号変更をいたします。

URL：https://www.rheos.jp/

- 投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号- 一般社団法人資産運用業協会 会員

ご注意：本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。