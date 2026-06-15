AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、AIデザイン生成で作成したスライドを自動で修正する新機能をリリース

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、「おまかせ生成」で作成したスライドに対し、修正指示を入力するだけで修正を加えたスライドをAIが自動で再生成する新機能「上書きして生成（新規作成）」をリリースしたことをお知らせいたします。

■ 「上書きして生成（新規作成）」について

今回リリースした「上書きして生成（新規作成）」は、イルシルの「おまかせ生成」で作成したスライドドキュメントを対象に、チャット形式で修正指示を入力するとAIがスライドに修正内容を反映する新機能です。修正方法には「上書きして修正（新規作成）」と「現状から修正（修正）」の2種があり、目的に応じた修正を行うことが可能です。

生成したスライドを修正する場合、従来はスライド編集画面から手作業で修正する必要がありました。今後は「数値を〇〇に変えて」「この文章を短くして」といった形で修正指示を入力するだけでAIが指示の内容を読み取って該当箇所を修正したスライドを生成することが可能になります。

【修正可能な内容】

- 誤字の修正- 数値や固有名詞の差し替え- 文章の短縮・言い換え- 表記の統一- 表の一部の変更- 注釈の整理

※修正機能を使用できるのは「おまかせ生成」で作成したドキュメントのみです

※「1枚生成」「貼り付けて生成」など、「おまかせ生成」以外の方法で作ったドキュメントには修正タブは表示されません

■ 「上書きして生成（新規作成）」使用の流れ

1.右記の「AIデザイン生成を開始」をクリック

「おまかせ生成」以外の方法で作成したドキュメントには修正タブは表示されません。

2.修正したい内容を入力

「誤字の修正」、「数値や固有名詞の差し替え」「文章の短縮・言い換え」、「表記の統一」

「表の一部の変更」、「注釈の整理」の修正が可能です。

3.プレビュー表示

修正内容に問題がなければ「反映をクリック」 内容に誤りがある場合は「破棄」をクリックの上、指示文をご調整ください。

※『破棄』を選択した場合もAIデザイン生成の使用回数は消費されます

4.修正完了

プレビュー確認後、修正を反映したスライドページが表示されます。

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

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【お問い合わせ先】

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