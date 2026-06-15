劇場アニメ『ベルサイユのばら』より、「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」のフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202379&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


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■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：7,500円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約190mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：くろさわつ(Acxyz Creativ)














「POP UP PARADE」は、手に取りやすい価格と飾りやすいサイズ感で、つい集めたくなるシリーズです。



製品ページはこちら：


■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202379&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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(C)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会



【店舗情報】


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