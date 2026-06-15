劇場アニメ『ベルサイユのばら』より、「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」のフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202379&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■あみあみ実店舗サイト

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■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：7,500円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約190mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：くろさわつ(Acxyz Creativ)

「POP UP PARADE」は、手に取りやすい価格と飾りやすいサイズ感で、つい集めたくなるシリーズです。

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■POP UP PARADE 劇場アニメ『ベルサイユのばら』 オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202379&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『ベルサイユのばら』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=656&pagemax=60)

(C)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会

【店舗情報】

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