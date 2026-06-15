神田外語大学・日本航空株式会社共催 7月15日(水)に「移動の新しい価値」を考える特別セミナーとワークショップを開催

神田外語大学・日本航空株式会社共催 7月15日(水)に「移動の新しい価値」を考える特別セミナーとワークショップを開催