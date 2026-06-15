株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、樹脂・プラスチック成形加工会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「樹脂M&A総合センター」を開設しました。

対象は、射出成形、押出成形、ブロー成形、二次加工、樹脂金型、医療・精密樹脂部品、FRP・複合材、フィルム・包装材、再生材・樹脂リサイクルなど、樹脂・プラスチック関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

樹脂M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://jushi-ma-center.jp/

■開設の背景

樹脂・プラスチック業界では、経営者の高齢化、後継者不在、成形機や金型の更新、材料価格の変動、品質保証体制の維持、顧客監査対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

樹脂加工会社の価値は、決算書だけでは判断できません。成形機、金型、材料、品質保証、人材、主要顧客、廃番品番、長期補給部品、リグラインド材の管理まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

樹脂M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、樹脂・プラスチック業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

樹脂M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■樹脂・プラスチック会社のM&Aで整理すべき論点

樹脂・プラスチック会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「設備、金型、材料、品質保証、顧客監査、人材をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・射出成形、押出、ブロー、二次加工、組立、印刷、塗装、溶着などの対応領域

・成形機、取出機、乾燥機、粉砕機、金型、温調機、周辺設備、保守履歴

・金型台帳、図面、成形条件表、材料グレード、リグラインド材、在庫管理

・医療、精密、車載、包装材、建材、日用品などの顧客構成と品質基準

・ISO、顧客監査、検査成績、クレーム履歴、トレーサビリティ

・品番別売上、粗利、リピート比率、廃番品番、長期補給部品、単価改定

・工場長、成形技術者、金型担当、品質保証担当、営業担当、引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：樹脂M&A総合センター

URL：https://jushi-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：射出成形、押出成形、ブロー成形、二次加工、樹脂金型、医療・精密樹脂部品、FRP・複合材、フィルム・包装材、再生材・樹脂リサイクルなど

特徴：樹脂・プラスチック業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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