民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHIがASTRAX ACADEMYの「国際宇宙会議（IAC 2026）アブストラクト申請講座」をオンラインで実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年6月8日にオンライン（Zoom）にてASTRAX民間宇宙事業創造教育訓練学校「ASTRAX ACADEMY」の国際宇宙会議（IAC 2026）アブストラクト申請講座（敗者復活戦）の講座を実施しました。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352180/images/bodyimage4】
【講座内容】
今回の講座は、2026年10月にトルコ・アンタルヤで開催予定の国際宇宙会議（IAC2026）への論文発表を目指す受講生1名に向けて、TAICHIが論文アブストラクト（要約）の作成方法について指導を行いました。
講座では、150語以内という字数制限の中で、研究の目的・方法・結果の3要素を的確に盛り込む重要性について詳しく解説しました。
また、論文全体の構成（起承転結の流れ）、参考文献の適切な引用方法、そして国際宇宙会議への参加がもたらすメリットや国際的な場での発表の意義についても議論しました。
アブストラクト作成にあたっての具体的な注意点として、TAICHIは自己宣伝的な表現を避けること、スピリチュアルな要素を含めないこと、NASA関連機関への言及を避けることなどを推奨し、国際審査を通過するための実践的なアドバイスを提供しました。
【講座概要】
【講座名】 国際宇宙会議（IAC2026）アブストラクト申請講座（敗者復活戦）
【講師】 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【開催日時】 2026年6月8日（月）15:00-18:00
【開催形式】 オンライン（Zoom）
【受講者】 1名
【対象会議】 国際宇宙会議（IAC 2026）2026年10月 トルコ・アンタルヤ開催
ASTRAXでは、民間宇宙事業に取り組む個人・企業向けに、国際会議への論文発表サポートを含む幅広い教育訓練プログラムを提供しています。ご参加・ご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
ASTRAX ACADEMYの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://astrax-by-iss.wixsite.com/astrax-academy
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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【講座内容】
今回の講座は、2026年10月にトルコ・アンタルヤで開催予定の国際宇宙会議（IAC2026）への論文発表を目指す受講生1名に向けて、TAICHIが論文アブストラクト（要約）の作成方法について指導を行いました。
講座では、150語以内という字数制限の中で、研究の目的・方法・結果の3要素を的確に盛り込む重要性について詳しく解説しました。
また、論文全体の構成（起承転結の流れ）、参考文献の適切な引用方法、そして国際宇宙会議への参加がもたらすメリットや国際的な場での発表の意義についても議論しました。
アブストラクト作成にあたっての具体的な注意点として、TAICHIは自己宣伝的な表現を避けること、スピリチュアルな要素を含めないこと、NASA関連機関への言及を避けることなどを推奨し、国際審査を通過するための実践的なアドバイスを提供しました。
【講座概要】
【講座名】 国際宇宙会議（IAC2026）アブストラクト申請講座（敗者復活戦）
【講師】 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【開催日時】 2026年6月8日（月）15:00-18:00
【開催形式】 オンライン（Zoom）
【受講者】 1名
【対象会議】 国際宇宙会議（IAC 2026）2026年10月 トルコ・アンタルヤ開催
ASTRAXでは、民間宇宙事業に取り組む個人・企業向けに、国際会議への論文発表サポートを含む幅広い教育訓練プログラムを提供しています。ご参加・ご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
ASTRAX ACADEMYの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
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『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
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