合同会社ファービヨンド、AIボードメンバーと相談できるAIエージェント「SecretAI」を提供開始～8人の専門AIアドバイザーといつでも経営会議が可能～

合同会社ファービヨンド、AIボードメンバーと相談できるAIエージェント「SecretAI」を提供開始～8人の専門AIアドバイザーといつでも経営会議が可能～