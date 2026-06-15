合同会社ファービヨンド、AIボードメンバーと相談できるAIエージェント「SecretAI」を提供開始～8人の専門AIアドバイザーといつでも経営会議が可能～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352289/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド、AIボードメンバーと相談できるAIエージェント「SecretAI」を提供開始～8人の専門AIアドバイザーといつでも経営会議が可能～
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、AIボードメンバーと経営相談ができるAIエージェントサービス「SecretAI（セクレタAI）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
近年、生成AIの進化により、個人や企業でもAIを活用した業務効率化が進んでいます。
一方で、
・経営相談できる相手がいない
・新規事業のアイデアを壁打ちしたい
・複数の視点から意見が欲しい
・マーケティングや営業について相談したい
・AIをもっと実務的に活用したい
といったニーズも増えています。
SecretAIは、単なるAIチャットではなく、性格や得意領域の異なる8人の専門AIと議論できる「AIボードメンバー」を搭載したAIエージェントサービスです。
●8人のAIアドバイザーといつでも経営会議
SecretAIでは、ユーザーが質問や相談を投げかけると、性格・専門・思考スタイルの異なる複数のAIボードメンバーがそれぞれの視点から意見を提案します。
搭載されているAIアドバイザーには、例えば、
・戦国武将タイプ（決断力・統率の視点）
・興行師タイプ（人を動かす・話題化の視点）
・商売革命家タイプ（売れる仕組み・流通の視点）
・発明家タイプ（技術・プロダクトの視点）
・経営戦略タイプ（全体戦略・財務の視点）
・マーケティング責任者タイプ
・営業責任者タイプ
・人事・組織責任者タイプ
など、合計8人の専門アドバイザーがいます。
利用者は、まるで社内に経営チームがいるかのように、いつでも多角的な意見を得ることができます。
●一人起業家から中小企業まで対応
SecretAIは、
・経営者
・起業家
・個人事業主
・スタートアップ
・中小企業
・新規事業担当者
などの利用を想定しています。
例えば、
「この事業アイデアはどう思う？」
「広告費を増やすべき？」
「採用を進めるべき？」
「海外展開は可能？」
といったテーマについて、8人の異なる視点から意見を得ることができます。
●AIがアイデアの壁打ち相手になる
事業を進める上で、多くの経営者が抱える課題の一つが「相談相手不足」です。
SecretAIは、24時間365日利用可能なAIパートナーとして、
・事業計画
・商品企画
・マーケティング
・採用
・営業戦略
・業務改善
など幅広いテーマで相談できます。
思いついたアイデアをすぐに議論できる環境を提供します。
●議事録・タスク管理機能も標準搭載
SecretAIは経営相談だけでなく、業務効率化を支える機能も搭載しています。
・会議の音声を文字起こしし、AIが要約・決定事項・タスクを自動抽出する議事録機能
・Gmail、Slack、Chatwork、Notion、Google Calendar など15サービスを横断して、タスクと議事録を一元管理
・チームメンバーとの議事録共有・コメント機能
・PDF / Notion へのエクスポート
会議で決まったタスクをそのままチケットに、決まった戦略をそのままAIボードのレビューに、1クリックで連携できます。
●AIエージェント時代の新しい働き方
合同会社ファービヨンド、AIボードメンバーと相談できるAIエージェント「SecretAI」を提供開始～8人の専門AIアドバイザーといつでも経営会議が可能～
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、AIボードメンバーと経営相談ができるAIエージェントサービス「SecretAI（セクレタAI）」の提供を開始したことをお知らせいたします。
近年、生成AIの進化により、個人や企業でもAIを活用した業務効率化が進んでいます。
一方で、
・経営相談できる相手がいない
・新規事業のアイデアを壁打ちしたい
・複数の視点から意見が欲しい
・マーケティングや営業について相談したい
・AIをもっと実務的に活用したい
といったニーズも増えています。
SecretAIは、単なるAIチャットではなく、性格や得意領域の異なる8人の専門AIと議論できる「AIボードメンバー」を搭載したAIエージェントサービスです。
●8人のAIアドバイザーといつでも経営会議
SecretAIでは、ユーザーが質問や相談を投げかけると、性格・専門・思考スタイルの異なる複数のAIボードメンバーがそれぞれの視点から意見を提案します。
搭載されているAIアドバイザーには、例えば、
・戦国武将タイプ（決断力・統率の視点）
・興行師タイプ（人を動かす・話題化の視点）
・商売革命家タイプ（売れる仕組み・流通の視点）
・発明家タイプ（技術・プロダクトの視点）
・経営戦略タイプ（全体戦略・財務の視点）
・マーケティング責任者タイプ
・営業責任者タイプ
・人事・組織責任者タイプ
など、合計8人の専門アドバイザーがいます。
利用者は、まるで社内に経営チームがいるかのように、いつでも多角的な意見を得ることができます。
●一人起業家から中小企業まで対応
SecretAIは、
・経営者
・起業家
・個人事業主
・スタートアップ
・中小企業
・新規事業担当者
などの利用を想定しています。
例えば、
「この事業アイデアはどう思う？」
「広告費を増やすべき？」
「採用を進めるべき？」
「海外展開は可能？」
といったテーマについて、8人の異なる視点から意見を得ることができます。
●AIがアイデアの壁打ち相手になる
事業を進める上で、多くの経営者が抱える課題の一つが「相談相手不足」です。
SecretAIは、24時間365日利用可能なAIパートナーとして、
・事業計画
・商品企画
・マーケティング
・採用
・営業戦略
・業務改善
など幅広いテーマで相談できます。
思いついたアイデアをすぐに議論できる環境を提供します。
●議事録・タスク管理機能も標準搭載
SecretAIは経営相談だけでなく、業務効率化を支える機能も搭載しています。
・会議の音声を文字起こしし、AIが要約・決定事項・タスクを自動抽出する議事録機能
・Gmail、Slack、Chatwork、Notion、Google Calendar など15サービスを横断して、タスクと議事録を一元管理
・チームメンバーとの議事録共有・コメント機能
・PDF / Notion へのエクスポート
会議で決まったタスクをそのままチケットに、決まった戦略をそのままAIボードのレビューに、1クリックで連携できます。
●AIエージェント時代の新しい働き方