株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、ゴム加工会社・工業用ゴム部品メーカーに向けたM&A・事業承継の相談窓口「ゴムM&A総合センター」を開設しました。

対象は、工業用ゴム部品、パッキン、シール材、ホース、押出、成形、加硫、ゴム切削、樹脂加工連携など、ゴム関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

ゴムM&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://gomu-ma-center.jp/

■開設の背景

ゴム加工業界では、経営者の高齢化、後継者不在、配合ノウハウの属人化、金型・設備の更新、人材採用、品質保証や顧客認証の維持など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

ゴム加工会社の価値は、決算書だけでは判断できません。配合表、材料ロット、金型台帳、設備保全、混練・加硫工程、試験成績、図番別採算、主要顧客、外注先まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

ゴムM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、ゴム業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

ゴムM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■ゴム加工会社のM&Aで整理すべき論点

ゴム加工会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「配合、金型、設備、品質保証、顧客認証、技能をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・耐熱、耐油、耐薬品、食品・医療周辺など製品ごとの材料選定・配合管理

・オープンロール、ニーダー、プレス、押出、加硫、切削、接着、検査工程

・金型台帳、設備保全履歴、材料ロット、ムーニー粘度、キュラスト管理

・図番別売上、粗利、リピート比率、短納期対応、外注先との関係

・自動車、産機、建材、インフラ向けなどの顧客構成と品質基準

・品質保証、検査成績、クレーム対応履歴、顧客監査の状況

・工場長、配合担当、成形担当、検査担当、営業担当、技能承継

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：ゴムM&A総合センター

URL：https://gomu-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：工業用ゴム部品、パッキン、シール材、ホース、押出、成形、加硫、ゴム切削、樹脂加工連携など

特徴：ゴム・樹脂加工業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

プレスリリース詳細へ