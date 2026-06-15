日本のソフトウェア産業の復興を目指す「Jフロートプロジェクト」は、世界に挑戦する優れた日本製のソフトウェアやクラウドサービスを公認、普及を支援する「J-Float（ジェイ・フロート）認定制度」を開始

日本のソフトウェア産業の復興を目指す「Jフロートプロジェクト」は、世界に挑戦する優れた日本製のソフトウェアやクラウドサービスを公認、普及を支援する「J-Float（ジェイ・フロート）認定制度」を開始