【6周年記念】MINISFORUM、上半期最大級の特別キャンペーンを開催―最大27％OFF・限定ギフト・ポイント2倍などの特典を実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352389/images/bodyimage1】
2026年6月11日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて「MINISFORUM 6周年記念キャンペーン」を開始した。
本キャンペーンでは、人気のミニPC、ワークステーション、AI NAS製品を対象に、期間限定の特別価格で販売する。あわせて、限定ギフトプレゼント、MINISポイント2倍付与、セット購入割引、周年限定ギフトボックス進呈などの特典を実施する。
■ キャンペーン内容
【周年限定セール】
対象製品を期間限定で最大27％OFFの特別価格にて販売する。注目製品として、AMD Ryzen AI Max+ 395を搭載したAI NAS「N5 MAX（64GB＋128TB）」、高い拡張性を備えたワークステーション「MS-S1 MAX（64GB＋2TB）」、AMD Ryzen 9 8945HX搭載のミニPC「G1 PRO（32GB＋1TB）」などを特別価格で販売する。
【購入特典】
対象製品のご購入で、ブルートゥースイヤホン、M.2 NVMe SSDケース、ストロータンブラーなどの限定ギフトを進呈する。
※対象製品および特典内容は製品ごとに異なる。
※数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【MINISポイント2倍】
キャンペーン期間中は、対象商品のご購入でMINISポイントを通常の2倍付与する。
【セット購入特典】
対象アクセサリーとのセット購入で最大5,000円の追加割引を適用する。
【周年限定ギフトボックス】
購入金額合計130,000円以上の注文を対象に、周年限定ギフトボックスを進呈する。
※数量限定、なくなり次第終了となる。
■ SNS投稿キャンペーンも同時開催
キャンペーン期間中、MINISFORUM製品の使用体験をSNSへ投稿したユーザーを対象に、参加賞および抽選プレゼントを実施する。
参加者全員にMinisforumストロータンブラーまたはナイトライトアヒル（いずれか1点）を進呈するほか、抽選で10名に16,000円分のギフトカードを進呈する。
【キャンペーン期間】
2026年6月11日～2026年6月30日
【販売チャネル】
MINISFORUM日本公式ストア
【キャンペーン詳細】
https://bit.ly/445sbEa
MINISFORUMは今後も、小型高性能コンピューティング製品およびAI関連製品の開発を通じて、多様なユーザーニーズに対応していく。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
2026年6月11日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて「MINISFORUM 6周年記念キャンペーン」を開始した。
本キャンペーンでは、人気のミニPC、ワークステーション、AI NAS製品を対象に、期間限定の特別価格で販売する。あわせて、限定ギフトプレゼント、MINISポイント2倍付与、セット購入割引、周年限定ギフトボックス進呈などの特典を実施する。
■ キャンペーン内容
【周年限定セール】
対象製品を期間限定で最大27％OFFの特別価格にて販売する。注目製品として、AMD Ryzen AI Max+ 395を搭載したAI NAS「N5 MAX（64GB＋128TB）」、高い拡張性を備えたワークステーション「MS-S1 MAX（64GB＋2TB）」、AMD Ryzen 9 8945HX搭載のミニPC「G1 PRO（32GB＋1TB）」などを特別価格で販売する。
【購入特典】
対象製品のご購入で、ブルートゥースイヤホン、M.2 NVMe SSDケース、ストロータンブラーなどの限定ギフトを進呈する。
※対象製品および特典内容は製品ごとに異なる。
※数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【MINISポイント2倍】
キャンペーン期間中は、対象商品のご購入でMINISポイントを通常の2倍付与する。
【セット購入特典】
対象アクセサリーとのセット購入で最大5,000円の追加割引を適用する。
【周年限定ギフトボックス】
購入金額合計130,000円以上の注文を対象に、周年限定ギフトボックスを進呈する。
※数量限定、なくなり次第終了となる。
キャンペーン期間中、MINISFORUM製品の使用体験をSNSへ投稿したユーザーを対象に、参加賞および抽選プレゼントを実施する。
参加者全員にMinisforumストロータンブラーまたはナイトライトアヒル（いずれか1点）を進呈するほか、抽選で10名に16,000円分のギフトカードを進呈する。
【キャンペーン期間】
2026年6月11日～2026年6月30日
【販売チャネル】
MINISFORUM日本公式ストア
【キャンペーン詳細】
https://bit.ly/445sbEa
MINISFORUMは今後も、小型高性能コンピューティング製品およびAI関連製品の開発を通じて、多様なユーザーニーズに対応していく。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
プレスリリース詳細へ